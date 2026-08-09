Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El artista 'Rafa del Calli' se lleva la Lámpara Minera del Festival del cante de las Minas

Guardar

Murcia, 9 ago (EFE).- El cantaor cordobés Rafael Plantón Heredia, 'Rafa del Calli ', se ha alzado con la ‘Lámpara Minera’, máximo galardón del 65º Festival Internacional del Cante de las Minas.

El artista, además de este premio dotado con 15.000 euros, se ha llevado otros trofeos especiales por su interpretación de cantiña (2.000 euros), malagueña (3.000 euros) y mineras (6.000 euros).

PUBLICIDAD

En la categoría de baile, el trofeo ‘Desplante’, dotado con 6.000 euros, fue para la bailaora Lucía Fernández González 'Lucía La Bronce', de Sevilla, y el segundo puesto (3.000 euros) para Susana Sánchez Jiménez 'Susana Sánchez' de Granada, ha informado el festival en un comunicado.

En el apartado de toque, el premio 'Bordón minero', dotado con 6.000 euros, ha correspondido al músico de La Unión Pablo Barrionuevo Bernal 'Pablo Barrionuevo', seguido del madrileño Diego Antonio Fernández Montoya 'Pino Losada', quien recibe un premio económico de 2.000 euros.

PUBLICIDAD

El premio ‘Filón’, destinado a instrumentistas y dotado con 6.000 euros, fue para el flautista Carlos Ferrer Peralta 'Karlos Nao', de Valencia, mientras que en segundo lugar quedó María Antonia Suárez Montaño 'Ostalinda Suárez', de Zafra (Badajoz), quien percibirá 2.000 euros.

El Premio Especial del Jurado, dotado con una cantidad de 1.000 euros al mejor artista de acompañamiento, ha sido para el cantaor Manu Soto por su labor a lo largo de todo el festival; el ‘Mariano Conde’, dotado con una guitarra flamenca, para el granadino Pablo Campos Trigueros ‘Pablo Campos’ y el Especial Para Cantaores Jóvenes quedó desierto.

También se entregó un premio de 2.000 euros a Sebastián Cruz Márquez ‘Sebastián Cruz’ por su soleá y de 3.000 euros por su cartagenera; a Isabel María Rico Nieto ‘Isabel Rico’ por su levantica (3.000 euros) y a Bernardo Javier Miranda Luna ‘Bernando Miranda’ por sus tarantas (3.000 euros). El nuevo Premio Festivales Región de Murcia, dotado con 1.000 euros, recayó también en el unionense Pablo Barrionuevo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Giro en la previsión del tiempo: la Aemet pone fecha de fin a las tormentas con granizo que azotan a España, que no se despide del calor intenso

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado los avisos en 12 comunidades autónomas este domingo

Giro en la previsión del tiempo: la Aemet pone fecha de fin a las tormentas con granizo que azotan a España, que no se despide del calor intenso

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

La normativa le obligaba a permanecer en su domicilio habitual, salvo autorización expresa de sus superiores para ausentarse

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 10 al 14 de agosto: Martina confesará a Jacobo su infidelidad y Manuel será el padrino de la pequeña Jana

Alonso buscará la calma entre Lorenzo y Máximo en la ficción diaria de Televisión Española

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 10 al 14 de agosto: Martina confesará a Jacobo su infidelidad y Manuel será el padrino de la pequeña Jana

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 9 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 9 agosto

Cómo hacer pasta rosa: una receta rica y saludable con mucho colorido

Un plato de pasta perfecta para toda la familia, desde los más pequeños hasta los mayores, sin renunciar a lo saludable

Cómo hacer pasta rosa: una receta rica y saludable con mucho colorido
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

El BOE publica la orden con los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia

España realiza controles a 199 pasajeros llegados desde Italia en el primer día de restablecimiento de fronteras con el país transalpino

Italia responde a “la medida de represalia del Gobierno de Sánchez” con una Unidad de Crisis para ciudadanos afectados por los controles fronterizos

Bruselas es clara: las cápsulas de café pasan a considerarse envases y tendrán que tirarse en este contenedor

ECONOMÍA

La compraventa de vivienda en los barrios de Madrid con el aire más sucio cae más de un 3% por la contaminación

La compraventa de vivienda en los barrios de Madrid con el aire más sucio cae más de un 3% por la contaminación

Tanques por encima del Estado del bienestar: Alemania gasta en defensa más que nunca desde la reunificación, pero el verdadero agujero fiscal está en las pensiones y la sanidad

Miles de personas se movilizan en Sóller (Mallorca) contra un modelo turístico que expulsa a sus vecinos

Los controles entre España e Italia en plena temporada alta podrían afectar al turismo: recibimos a 10 millones de viajeros del país al año

Ultimátum a Aldi y Lidl: pierden la ventaja que tienen frente al resto de supermercados en Reino Unido

DEPORTES

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

El Balón de Oro ‘coloca’ a Rodri en el Barça y abre otra batalla entre Real Madrid y FC Barcelona por los títulos

El ‘método Mou’: las nuevas normas del Real Madrid para volver a ser campeón

Ronaldinho, Neymar y ahora Rodri: los fichajes que le ha ‘robado’ el FC Barcelona al Real Madrid

Joao Fonseca y Rafa Jódar se adueñan del Masters 1000 de Montreal sin grandes estrellas