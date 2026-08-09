El artista 'Rafa del Calli' se lleva la Lámpara Minera del Festival del cante de las Minas

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Murcia, 9 ago (EFE).- El cantaor cordobés Rafael Plantón Heredia, 'Rafa del Calli ', se ha alzado con la ‘Lámpara Minera’, máximo galardón del 65º Festival Internacional del Cante de las Minas.

El artista, además de este premio dotado con 15.000 euros, se ha llevado otros trofeos especiales por su interpretación de cantiña (2.000 euros), malagueña (3.000 euros) y mineras (6.000 euros).

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En la categoría de baile, el trofeo ‘Desplante’, dotado con 6.000 euros, fue para la bailaora Lucía Fernández González 'Lucía La Bronce', de Sevilla, y el segundo puesto (3.000 euros) para Susana Sánchez Jiménez 'Susana Sánchez' de Granada, ha informado el festival en un comunicado.

En el apartado de toque, el premio 'Bordón minero', dotado con 6.000 euros, ha correspondido al músico de La Unión Pablo Barrionuevo Bernal 'Pablo Barrionuevo', seguido del madrileño Diego Antonio Fernández Montoya 'Pino Losada', quien recibe un premio económico de 2.000 euros.

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El premio ‘Filón’, destinado a instrumentistas y dotado con 6.000 euros, fue para el flautista Carlos Ferrer Peralta 'Karlos Nao', de Valencia, mientras que en segundo lugar quedó María Antonia Suárez Montaño 'Ostalinda Suárez', de Zafra (Badajoz), quien percibirá 2.000 euros.

El Premio Especial del Jurado, dotado con una cantidad de 1.000 euros al mejor artista de acompañamiento, ha sido para el cantaor Manu Soto por su labor a lo largo de todo el festival; el ‘Mariano Conde’, dotado con una guitarra flamenca, para el granadino Pablo Campos Trigueros ‘Pablo Campos’ y el Especial Para Cantaores Jóvenes quedó desierto.

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También se entregó un premio de 2.000 euros a Sebastián Cruz Márquez ‘Sebastián Cruz’ por su soleá y de 3.000 euros por su cartagenera; a Isabel María Rico Nieto ‘Isabel Rico’ por su levantica (3.000 euros) y a Bernardo Javier Miranda Luna ‘Bernando Miranda’ por sus tarantas (3.000 euros). El nuevo Premio Festivales Región de Murcia, dotado con 1.000 euros, recayó también en el unionense Pablo Barrionuevo. EFE