Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Ejecutadas en Ceuta siete expulsiones judiciales de extranjeros por delinquir

Guardar

Ceuta, 9 ago (EFE).- La Policía Nacional ha ejecutado siete expulsiones judiciales de ciudadanos extranjeros que habían accedido a Ceuta durante la entrada masiva del 30 de julio y a los que les constaban procedimientos o antecedentes relacionados con distintos delitos, según ha informado este sábado la Jefatura Superior de Policía de Ceuta.

La última de estas expulsiones se ha llevado a cabo este sábado por el puesto fronterizo de El Tarajal y corresponde a un ciudadano marroquí detenido el viernes por un delito de allanamiento de morada, después de que accediera sin autorización a una vivienda del centro de la ciudad y se acostara en la cama del matrimonio que residía en ella.

PUBLICIDAD

El hombre, que tenía además decretada una prohibición de entrada en España dictada en Valencia, fue localizado poco después de abandonar la vivienda por el balcón al advertir la presencia de los moradores.

Una patrulla policial que realizaba labores de prevención de la delincuencia lo interceptó y lo detuvo. Tras la instrucción de diligencias pasó a disposición judicial y se acordó su expulsión del territorio nacional, que se materializó este sábado con su entrega en la frontera del Tarajal.

PUBLICIDAD

Con esta actuación, la Jefatura Superior sitúa en siete el número de expulsiones judiciales ejecutadas desde la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio, dentro de las actuaciones policiales desarrolladas en los últimos días para hacer frente a la situación generada en la ciudad. EFE

jmr/fs/sgb

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Giro en la previsión del tiempo: la Aemet pone fecha de fin a las tormentas con granizo que azotan a España, que no se despide del calor intenso

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado los avisos en 12 comunidades autónomas este domingo

Giro en la previsión del tiempo: la Aemet pone fecha de fin a las tormentas con granizo que azotan a España, que no se despide del calor intenso

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

La normativa le obligaba a permanecer en su domicilio habitual, salvo autorización expresa de sus superiores para ausentarse

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 10 al 14 de agosto: Martina confesará a Jacobo su infidelidad y Manuel será el padrino de la pequeña Jana

Alonso buscará la calma entre Lorenzo y Máximo en la ficción diaria de Televisión Española

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 10 al 14 de agosto: Martina confesará a Jacobo su infidelidad y Manuel será el padrino de la pequeña Jana

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 9 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 9 agosto

Cómo hacer pasta rosa: una receta rica y saludable con mucho colorido

Un plato de pasta perfecta para toda la familia, desde los más pequeños hasta los mayores, sin renunciar a lo saludable

Cómo hacer pasta rosa: una receta rica y saludable con mucho colorido
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

El BOE publica la orden con los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia

España realiza controles a 199 pasajeros llegados desde Italia en el primer día de restablecimiento de fronteras con el país transalpino

Italia responde a “la medida de represalia del Gobierno de Sánchez” con una Unidad de Crisis para ciudadanos afectados por los controles fronterizos

Bruselas es clara: las cápsulas de café pasan a considerarse envases y tendrán que tirarse en este contenedor

ECONOMÍA

La compraventa de vivienda en los barrios de Madrid con el aire más sucio cae más de un 3% por la contaminación

La compraventa de vivienda en los barrios de Madrid con el aire más sucio cae más de un 3% por la contaminación

Tanques por encima del Estado del bienestar: Alemania gasta en defensa más que nunca desde la reunificación, pero el verdadero agujero fiscal está en las pensiones y la sanidad

Miles de personas se movilizan en Sóller (Mallorca) contra un modelo turístico que expulsa a sus vecinos

Los controles entre España e Italia en plena temporada alta podrían afectar al turismo: recibimos a 10 millones de viajeros del país al año

Ultimátum a Aldi y Lidl: pierden la ventaja que tienen frente al resto de supermercados en Reino Unido

DEPORTES

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

El Balón de Oro ‘coloca’ a Rodri en el Barça y abre otra batalla entre Real Madrid y FC Barcelona por los títulos

El ‘método Mou’: las nuevas normas del Real Madrid para volver a ser campeón

Ronaldinho, Neymar y ahora Rodri: los fichajes que le ha ‘robado’ el FC Barcelona al Real Madrid

Joao Fonseca y Rafa Jódar se adueñan del Masters 1000 de Montreal sin grandes estrellas