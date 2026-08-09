Ejecutadas en Ceuta siete expulsiones judiciales de extranjeros por delinquir

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Ceuta, 9 ago (EFE).- La Policía Nacional ha ejecutado siete expulsiones judiciales de ciudadanos extranjeros que habían accedido a Ceuta durante la entrada masiva del 30 de julio y a los que les constaban procedimientos o antecedentes relacionados con distintos delitos, según ha informado este sábado la Jefatura Superior de Policía de Ceuta.

La última de estas expulsiones se ha llevado a cabo este sábado por el puesto fronterizo de El Tarajal y corresponde a un ciudadano marroquí detenido el viernes por un delito de allanamiento de morada, después de que accediera sin autorización a una vivienda del centro de la ciudad y se acostara en la cama del matrimonio que residía en ella.

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El hombre, que tenía además decretada una prohibición de entrada en España dictada en Valencia, fue localizado poco después de abandonar la vivienda por el balcón al advertir la presencia de los moradores.

Una patrulla policial que realizaba labores de prevención de la delincuencia lo interceptó y lo detuvo. Tras la instrucción de diligencias pasó a disposición judicial y se acordó su expulsión del territorio nacional, que se materializó este sábado con su entrega en la frontera del Tarajal.

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Con esta actuación, la Jefatura Superior sitúa en siete el número de expulsiones judiciales ejecutadas desde la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio, dentro de las actuaciones policiales desarrolladas en los últimos días para hacer frente a la situación generada en la ciudad. EFE

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