Pablo Machín debuta como técnico del Cerezo Osaka en la liga japonesa con victoria

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Redacción deportes, 8 ago (EFE).- El español Pablo Machín ha debutado este sábado como técnico del Cerezo Osaka en la Liga japonesa de fútbol con victoria ante el Okayama por 2-1, en partido de la primera jornada.

Pese a que los visitantes se adelantaron pronto (m.8) con un tanto de Noah Nrowne, el conjunto de Machín remontó con dos goles en el espacio de cuatro minutos (m.20 y 24) de Salomon Sakuragawa y Yumeki Yokoyama.

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Machín ha comenzdo así con victoria su nueva etapa en Japón. Con anterioridad dirigió a Numancia, Girona, Sevilla, Espanyol, Alavés, Al Ain y Al Raed saudíes, Elche, Apollon Limassol chipriota y Umm-Salal catarí. EFE