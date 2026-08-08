La ucraniana Chukanivska se corona campeona de Europa con un cambio de estrategia

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Redacción deportes, 8 ago (EFE).- La ucraniana Nelli Chukanivska se coronó nueva campeona continental de saltos de gran altura, tras imponerse este sábado en una final de los Europeos de París en la que tuvo que subir notablemente el grado de dificultad de sus saltos para resistir el acoso tanto de la italiana Elisa Cosetti como de la alemana Maike Halbisch.

Si la estrategia de apostar más por la ejecución que por el grado de dificultad no había podido salir mejor a la joven saltadora ucraniana que cerró las dos primeras de saltos disputadas el viernes en primera posición, en los dos últimas tuvo que cambiar su planteamiento.

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Y eso que Chukanivska, campeona del mundo júnior en 2022, logró aumentar todavía más su ventaja al frente de la clasificación tras 'clavar' el doble mortal adelante con un tirabuzón y medio que realizó en la ronda que abrió la jornada.

Un ejecución impecable que le valió una nota de 74,40 puntos, pese a que el salto de la ucraniana, de 19 años, era con diferencia el de menor grado de dificultad entre los ejecutados por las máximas favoritas al podio.

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Pero todo cambió con el impresionante salto que realizó la alemana Maike Halbisch en la cuarta y última ronda, un triple mortal y medio atrás con salida en equilibrio, el salto con mayor grado de dificultad -5,0- que se puede ver en estos momentos en el circuito femenino de gran altura.

Un salto que llevó a la alemana, que fue premiada por los jueces con una nota de 112,50 puntos, pasar de la sexta plaza que ocupaba tras las tres primeras rondas a situarse en la primea plaza provisional con un total de 292,15 unidades.

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Puntuación que llevó a reaccionar a la italiana Elisa Cosetti que subió el grado de dificultad de su última tentativa para poder superar a la germana, algo que logro finalmente por apenas cinco puntos.

Pero si Cosetti, que acabó colgándose finalmente la medalla de plata con una marca de 297,20, la ucraniana Nelli Chukanivska se vio obligad a prácticamente casi doblar la dificultad de su último salto.

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De los apenas 2,7 puntos de dificultad que contaba el salto que tenía previsto realizar la ucraniana inicialmente, Chukanivska pasó a los 4,0 que contabilizaba el doble mortal y medio atrás con salia en equilibrio que acabó por ejecutar.

Un cambio que permitió a la saltadora ucraniana defender el liderato y colgarse la medalla de oro con un total de 324,60 puntos, veintisiete más que la italiana Elisa Cosetti, segundo, y treinta y dos más que la alemana Maike Halbisch, que se colgó el bronce.EFE

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