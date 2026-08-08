Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Dos fallecidos y dos heridos, uno de ellos un menor, en un accidente en Benissa (Alicante)

Guardar

Benissa (Alicante), 8 ago (EFE).- Una mujer, de 19 años de edad, y un hombre de 65 años, han fallecido este sábado en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos turismos en la carretera N-332, en el kilómetro 177 entre Benissa y Dénia, según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

En el siniestro ha resultado también herida una persona de 27 años de edad y un menor de 9 años, que han sido trasladados al hospital de Dénia.

PUBLICIDAD

El CICU ha recibido el aviso del accidente sobre las 11:45 horas y ha movilizado al lugar dos ambulancias del Servicio Vital Básico (SVB), otras dos SAMU y a un helicóptero que no ha llegado a intervenir en el desplazamiento de los heridos.

En el momento del suceso, un médico y una enfermera que se encontraban en el lugar han atendido inicialmente a las víctimas, algunas de las cuales presentaban heridas de diversa consideración, y han alertado a los servicios de emergencias a través del teléfono 112.

PUBLICIDAD

Varios de los ocupantes han quedado atrapados en el interior de los vehículos, por lo que se han movilizado efectivos de los parques de bomberos de Benissa y Dénia, con un vehículo de rescate y otros medios de intervención. EFE

pvb-rta.eb/aam

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Italia responde a “la medida de represalia del Gobierno de Sánchez” con una Unidad de Crisis para ciudadanos afectados por los controles fronterizos

Fuentes de Interior informan también de la ampliación de los aeropuertos en los que se realizarán los controles a los viajeros procedentes de Italia, hasta ahora solo aplicados en Madrid y Barcelona

Italia responde a “la medida de represalia del Gobierno de Sánchez” con una Unidad de Crisis para ciudadanos afectados por los controles fronterizos

Bruselas es clara: las cápsulas de café pasan a considerarse envases y tendrán que tirarse en este contenedor

A partir del 12 de agosto, entra en vigor el nuevo reglamento europeo sobre envases que afecta a las cápsulas de café y otros productos monodosis, con normas comunes para reciclaje y reducción de residuos

Bruselas es clara: las cápsulas de café pasan a considerarse envases y tendrán que tirarse en este contenedor

Una experta en marca personal analiza la gestión de Paula Echevarría con la exposición de su hija Daniella: “Ha escogido un camino mucho más difícil”

La hija de David Bustamante y la actriz cumple 18 años en uno de los meses más complicados para la familia

Una experta en marca personal analiza la gestión de Paula Echevarría con la exposición de su hija Daniella: “Ha escogido un camino mucho más difícil”

Alexia Hartman, médica aérea: “Estas son las siglas que todo el mundo debería conocer”

Durante una excursión por la naturaleza o en plena calle, puede ocurrir una emergencia que nos obligue a actuar. Para hacerlo con seguridad, se deben seguir algunos pasos

Alexia Hartman, médica aérea: “Estas son las siglas que todo el mundo debería conocer”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Italia responde a “la medida de represalia del Gobierno de Sánchez” con una Unidad de Crisis para ciudadanos afectados por los controles fronterizos

Italia responde a “la medida de represalia del Gobierno de Sánchez” con una Unidad de Crisis para ciudadanos afectados por los controles fronterizos

Bruselas es clara: las cápsulas de café pasan a considerarse envases y tendrán que tirarse en este contenedor

El presidente Vivas cifra en entre 8.000 y 11.000 las personas que siguen en Ceuta en situación irregular y denuncia un escenario “absolutamente insostenible”

Un incendio en un restaurante de la Gran Vía (Madrid) moviliza a los servicios de emergencia y obliga a cortar el tráfico

El Gobierno reconoce el “desborde” del sistema de acogida de menores en Ceuta mientras sindicatos denuncian insalubridad y hacinamiento: “Roza condiciones inhumanas”

ECONOMÍA

Los controles entre España e Italia en plena temporada alta podrían afectar al turismo: recibimos a 10 millones de viajeros del país al año

Los controles entre España e Italia en plena temporada alta podrían afectar al turismo: recibimos a 10 millones de viajeros del país al año

Ultimátum a Aldi y Lidl: pierden la ventaja que tienen frente al resto de supermercados en Reino Unido

Europa bate récords de empleo, pero los salarios no avanzan al mismo ritmo que la inflación

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las vacaciones ya aprobadas: “La empresa no puede cancelarlas libremente por falta de personal”

Ayuso pone a la venta el ático de Chamberí: la Comunidad de Madrid saca al mercado el inmueble por 6,7 millones de euros

DEPORTES

Ronaldinho, Neymar y ahora Rodri: los fichajes que le ha ‘robado’ el FC Barcelona al Real Madrid

Ronaldinho, Neymar y ahora Rodri: los fichajes que le ha ‘robado’ el FC Barcelona al Real Madrid

Joao Fonseca y Rafa Jódar se adueñan del Masters 1000 de Montreal sin grandes estrellas

Horarios y dónde ver el Gran Premio de Gran Bretaña: el Mundial de MotoGP más apretado del siglo llega a Silverstone sin nada decidido

El Mundial de MotoGP más apretado del siglo: los cinco primeros entre 24 puntos y con Marc Márquez como favorito

Yan Diomandé entra en el club de los 100 millones de euros del Real Madrid, pero no es el más caro de la historia