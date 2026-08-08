Dos fallecidos y dos heridos, uno de ellos un menor, en un accidente en Benissa (Alicante)

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Benissa (Alicante), 8 ago (EFE).- Una mujer, de 19 años de edad, y un hombre de 65 años, han fallecido este sábado en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos turismos en la carretera N-332, en el kilómetro 177 entre Benissa y Dénia, según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

En el siniestro ha resultado también herida una persona de 27 años de edad y un menor de 9 años, que han sido trasladados al hospital de Dénia.

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El CICU ha recibido el aviso del accidente sobre las 11:45 horas y ha movilizado al lugar dos ambulancias del Servicio Vital Básico (SVB), otras dos SAMU y a un helicóptero que no ha llegado a intervenir en el desplazamiento de los heridos.

En el momento del suceso, un médico y una enfermera que se encontraban en el lugar han atendido inicialmente a las víctimas, algunas de las cuales presentaban heridas de diversa consideración, y han alertado a los servicios de emergencias a través del teléfono 112.

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Varios de los ocupantes han quedado atrapados en el interior de los vehículos, por lo que se han movilizado efectivos de los parques de bomberos de Benissa y Dénia, con un vehículo de rescate y otros medios de intervención. EFE

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