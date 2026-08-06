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La violencia machista azota agosto con dos posibles nuevos casos en pocas horas

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Madrid, 6 ago (EFE).- La violencia machista vuelve azotar en el inicio del mes de agosto con dos nuevos casos en investigación, ocurridos este miércoles con escasas horas de diferencia en Llanes (Asturias) y Murcia, y que elevarían a 35 las mujeres asesinadas en lo que va de año.

Este dato anual sería el peor desde 2021 en estas mismas fechas, según la estadística de violencia de género recogida por el Ministerio de Igualdad, según la cual, las mujeres víctimas mortales ascenderían a 1.376 desde 2003.

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Estos casos se suman además a las nueve asesinadas entre junio y julio, la última de ellas, Paula de 27 años, el pasado día 31 en Santander. También en julio se sucedieron dos crímenes con escasas horas de diferencia, en Antequera (Málaga) y Alameda de la Sagra (Toledo), cuya naturaleza machista fue confirmada el día 21.

El verano es un periodo de alto riesgo, sobre todo por la mayor convivencia con el agresor durante las vacaciones, la ruptura de rutinas y, en algunos casos, por episodios de calor.

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La Delegación del Gobierno en Asturias, el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Llanes han condenado el crimen de una agente de la Guardia Civil en la Comandancia de este municipio asturiano, y han lanzado un llamamiento a toda la ciudadanía para que se sume a la concentración que tendrá lugar este jueves a las 18:30 horas ante la sede consistorial.

La mujer -de 50 años- fue asesinada por su expareja -de 49-, también agente del instituto armado que fue abatido por los disparos efectuados por sus compañeros para repeler la agresión. Ambos tenían un hijo de 18 años y dos gemelas de 14.

El presunto agresor tenía expedientes abiertos por violencia machista, y accedió al cuartel poco antes de las 13:30 horas. En el cruce de disparos un teniente resultó herido grave de bala en una pierna.

El segundo caso se registraba pocas horas después, en torno a las cinco de la tarde, en un centro comercial de Murcia, donde una mujer era acuchillada presuntamente por su pareja, que huyó.

Una llamada a la Policía Nacional alertaba del hallazgo de una mujer muerta con signos de violencia en la trastienda de un negocio del centro comercial de Carrefour Infante, un caso que investigan el Grupo de Homicidios y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, con el apoyo de la Brigada Provincial de Policía Científica.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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