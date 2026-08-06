Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Guillermo Hoyos: "Si habláramos de pintura, Messi sería Picasso

Guardar

Miami (EE.UU.), 5 ago (EFE).- El técnico del Inter Miami, Guillermo Hoyos, comparó este miércoles a Lionel Messi con el pintor Pablo Picasso, después de que el futbolista argentino contribuyera al triunfo de su equipo con dos goles, el primero de ellos de muy bella factura, según el entrenador

"No hay calificativos. Los chicos me estaban mostrando el primer gol que hace. Los que hemos jugado al fútbol sabemos cómo es. Si habláramos de pintura, sería Picasso", destacó Hoyos tras la victoria por 4-2 ante el Atlético de San Luis en el estreno de ambos equipos en la Leagues Cup.

PUBLICIDAD

Además del doblete, Messi botó el saque de esquina que remató Micael a gol para subir el cuarto tanto al marcador.

Hoyos también resaltó el partido de Noah Allen, quien repartió tres asistencias desde el lateral izquierdo, incluida la del gol inicial de Messi.

"Llegó muy bien a los espacios", señaló el entrenador, antes de confesar que la segunda y la tercera asistencia fueron sus favoritas.

El Inter Miami disputará la segunda jornada de la Leagues Cup el sábado ante el Monterrey, antes de cerrar la primera fase el próximo miércoles contra al León.

PUBLICIDAD

La Leagues Cup es una competición anual que enfrenta a los equipos de la Major League Soccer (MLS) con los de la Liga MX.

El Inter Miami conquistó este título en 2023, el primero de su historia, que llegó semanas después del fichaje de Messi. El año pasado alcanzó la final, pero fue derrotado por el Seattle Sounders. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La presión migratoria sobre Ceuta divide el mapa autonómico: PP y Vox se rebelan contra el reparto de menores y el resto recuerda que “las leyes no son optativas”

La redistribución obligatoria prevista por el Gobierno para aliviar la presión sobre la ciudad autónoma ha dividido a las comunidades entre quienes rechazan la acogida, quienes apelan al cumplimiento de la ley y quienes plantean alternativas

La presión migratoria sobre Ceuta divide el mapa autonómico: PP y Vox se rebelan contra el reparto de menores y el resto recuerda que “las leyes no son optativas”

Europa descarbonizará el cielo: el 25% de los vuelos del continente recorren menos de 500 km y podrían realizarse en aviones con motor híbrido o eléctrico

Un informe de la Agencia Europea de Seguridad Aérea revela que la aviación regional decae frente al tren de alta velocidad, mientras el sector recupera casi todo su pasaje tras la pandemia con aviones cada vez más llenos y antiguos

Europa descarbonizará el cielo: el 25% de los vuelos del continente recorren menos de 500 km y podrían realizarse en aviones con motor híbrido o eléctrico

El extraño caso de Ferran: el héroe del Mundial de España que no es suficiente para el FC Barcelona y podría tener la llave de Julián Álvarez

El delantero valenciano ha visto como el Barça se ha reforzado en los extremos mientras sigue buscando un delantero centro

El extraño caso de Ferran: el héroe del Mundial de España que no es suficiente para el FC Barcelona y podría tener la llave de Julián Álvarez

Madrid, Cataluña y Baleares financian el 46% del reparto autonómico, pero no son las comunidades peor tratadas por el sistema

Las tres comunidades aportadoras netas terminan con una financiación por habitante igual o superior a la media, mientras Valencia, Murcia y Andalucía quedan por debajo pese a no transferir nada al resto

Madrid, Cataluña y Baleares financian el 46% del reparto autonómico, pero no son las comunidades peor tratadas por el sistema

El pueblo donde mejor se come de los Pirineos: famoso por su ternasco, por sus rutas de senderismo y por su récord de bares por habitante

Este rincón aragonés está rodeado por el impresionante paisaje montañoso del Valle de Tena, una de las áreas naturales más bellas de los Pirineos

El pueblo donde mejor se come de los Pirineos: famoso por su ternasco, por sus rutas de senderismo y por su récord de bares por habitante
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La presión migratoria sobre Ceuta divide el mapa autonómico: PP y Vox se rebelan contra el reparto de menores y el resto recuerda que “las leyes no son optativas”

La presión migratoria sobre Ceuta divide el mapa autonómico: PP y Vox se rebelan contra el reparto de menores y el resto recuerda que “las leyes no son optativas”

Las damas de hierro de la inmigración en Europa: la curiosa relación entre Georgia Meloni y Mette Frederiksen y cómo les une la crisis en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Felipe VI recibirá este jueves en Marivent al presidente de Ceuta, una semana después de la entrada masiva de migrantes

Asesinada a tiros una guardia civil en el cuartel de Llanes (Asturias) a manos de su expareja, también agente: el agresor termina falleciendo también por los disparos

Marruecos investiga a varios agentes de Castillejos por su posible implicación en el cruce masivo a Ceuta

ECONOMÍA

Europa descarbonizará el cielo: el 25% de los vuelos del continente recorren menos de 500 km y podrían realizarse en aviones con motor híbrido o eléctrico

Europa descarbonizará el cielo: el 25% de los vuelos del continente recorren menos de 500 km y podrían realizarse en aviones con motor híbrido o eléctrico

Madrid, Cataluña y Baleares financian el 46% del reparto autonómico, pero no son las comunidades peor tratadas por el sistema

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

El extraño caso de Ferran: el héroe del Mundial de España que no es suficiente para el FC Barcelona y podría tener la llave de Julián Álvarez

El extraño caso de Ferran: el héroe del Mundial de España que no es suficiente para el FC Barcelona y podría tener la llave de Julián Álvarez

La Liga F estrena normativa: un médico obligatorio, blindaje a la cantera y multa por no llevar el nombre en la camiseta

Las izquierdas de España y Portugal piden no organizar el Mundial 2030 con Marruecos: “El fútbol no puede servir para blanquear”

La cifra que Fernando Alonso pide por renovar: el piloto querría continuar hasta 2028

De Rafa Mir a Robinho: los futbolistas que salieron del país donde jugaban con juicios pendientes por agresión sexual