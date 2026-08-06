Guillermo Hoyos: "Si habláramos de pintura, Messi sería Picasso

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Miami (EE.UU.), 5 ago (EFE).- El técnico del Inter Miami, Guillermo Hoyos, comparó este miércoles a Lionel Messi con el pintor Pablo Picasso, después de que el futbolista argentino contribuyera al triunfo de su equipo con dos goles, el primero de ellos de muy bella factura, según el entrenador

"No hay calificativos. Los chicos me estaban mostrando el primer gol que hace. Los que hemos jugado al fútbol sabemos cómo es. Si habláramos de pintura, sería Picasso", destacó Hoyos tras la victoria por 4-2 ante el Atlético de San Luis en el estreno de ambos equipos en la Leagues Cup.

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Además del doblete, Messi botó el saque de esquina que remató Micael a gol para subir el cuarto tanto al marcador.

Hoyos también resaltó el partido de Noah Allen, quien repartió tres asistencias desde el lateral izquierdo, incluida la del gol inicial de Messi.

"Llegó muy bien a los espacios", señaló el entrenador, antes de confesar que la segunda y la tercera asistencia fueron sus favoritas.

El Inter Miami disputará la segunda jornada de la Leagues Cup el sábado ante el Monterrey, antes de cerrar la primera fase el próximo miércoles contra al León.

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La Leagues Cup es una competición anual que enfrenta a los equipos de la Major League Soccer (MLS) con los de la Liga MX.

El Inter Miami conquistó este título en 2023, el primero de su historia, que llegó semanas después del fichaje de Messi. El año pasado alcanzó la final, pero fue derrotado por el Seattle Sounders. EFE

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