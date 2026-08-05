Un incendio forestal en Vinuesa (Soria) moviliza a veintiséis medios para sofocarlo

Soria, 5 ago (EFE).- Un incendio forestal en Vinuesa (Soria), en medio de un pinar, se ha declarado a las 15.52 horas de este miércoles y ha movilizado desde el inicio a veintiséis medios para la extinción del fuego.
Según fuentes de la Junta de Castilla y León, el incendio permanece activo y para sofocarlo trabajan en la actualidad tres hidroaviones, cuatro cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, seis agentes mediomabientales y dos cuadrillas de la Brif de Lubia.
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Por el momento, el Índice de Gravedad Potencial se mantiene al mínimo, se desconoce la causa del incendio y la superficie afectada se encuentra en perimetración.EFE
aal/erbq/icn
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