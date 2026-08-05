Navarra se ofrece a acoger menores de Ceuta y pide a las comunidades cumplir el reparto

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Pamplona, 5 ago (EFE).- El Gobierno de Navarra ha trasladado a la Ciudad Autónoma de Ceuta su disposición a participar en la acogida de menores no acompañados tras la reciente llegada masiva de personas procedentes de Marruecos y ha instado al conjunto de las comunidades autónomas a cumplir el mecanismo de reparto acordado entre administraciones.

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha trasladado al consejero competente de la Ciudad Autónoma de Ceuta la disposición del Gobierno de Navarra para contribuir, desde los acuerdos adoptados y el mecanismo de reparto establecido, la solidaridad y la corresponsabilidad institucional, a la atención de los niños, niñas y adolescentes que permanecen en la ciudad autónoma tras la reciente llegada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos.

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"Frente a la negativa expresada por algunos gobiernos autonómicos a participar en la acogida de estos menores, el Ejecutivo foral reitera su compromiso con una respuesta coordinada entre todas las comunidades autónomas", ha explicado el Gobierno en una nota. También señala que desde el año pasado existe un mecanismo de respuesta y reparto obligatorio basada en principios de, equidad, solidaridad y protección del interés superior de los menores.

Maeztu ha recordado a las comunidades autónomas que han manifestado su rechazo a participar en la acogida de menores que el cumplimiento de la ley y de los acuerdos adoptados entre las administraciones públicas constituye una obligación para todas ellas.

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“Ninguna administración puede situarse al margen de la ley ni eludir las responsabilidades que derivan de ella. Además, la solidaridad entre territorios no puede ser una opción que dependa de la voluntad política de cada gobierno", ha dicho.

"Todas las comunidades autónomas tenemos el deber legal y ético de contribuir a una respuesta compartida. Navarra cumplirá con sus obligaciones y espera que el resto de comunidades hagan lo mismo, porque el Estado de Derecho y la protección de la infancia exigen responsabilidad, cooperación y lealtad institucional”, ha añadido la consejera. EFE

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