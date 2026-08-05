Infantino ofrece la final del Mundial a Marruecos a cambio de apoyos, según The Times

Londres, 5 ago (EFE).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha ofrecido a Marruecos albergar la final del Mundial de 2030 a cambio de recibir apoyos para mantenerse en el cargo, según el diario británico "The Times". EFE
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