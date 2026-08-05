El RCD Mallorca cede a Javier Olaizola al Eldense

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Palma, 5 ago (EFE). - El RCD Mallorca ha anunciado la salida de su futbolista Javier Olaizola, de 19 años, al Eldense de LaLiga Hypermotion en calidad de cedido hasta final de temporada, en la que será su primera experiencia lejos de la isla.

El central debutó la pasada temporada con el primer equipo en Copa del Rey y disputó dos partidos de liga, en los que le tocó salir en la segunda mitad de la penúltima jornada contra el Levante mientras el equipo se jugaba la permanencia.

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Olaizola, visto con una gran proyección dentro del club, vivirá de esta manera su primera andadura completa en el fútbol de élite y repite la fórmula que ya vivió su compañero en el club insular, David López, cuando salió cedido al Burgos hace ya dos temporadas.

Con su cesión al conjunto alicantino, el Mallorca resuelve una de las dudas con los canteranos que tenían posibilidades de mantenerse en el primer equipo, mientras que todavía está por ver qué ocurrirá con los laterales Luis Orejuela y Miguel Calatayud, este último ganando enteros para quedarse bajo las órdenes de Luis García. EFE

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