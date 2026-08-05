Demi Vollering, sobre el maillot amarillo: "Estoy segura de que va a ser una batalla dura"

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Redacción Deportes, 5 ago (EFE).- La ciclista neerlandesa Demi Vollering (FDJ - Suez) reconoció que la pelea por el maillot amarillo con Marlen Reusser "va a ser una batalla dura", tras imponerse en la quinta etapa del Tour de Francia femenino, de 140 kilómetros, entre Mâcon y Belleville-en-Beaujolais.

"La veo bien ahora. estoy segura de que va a ser una batalla dura, no es una ciclista que puedas ganar fácilmente", añadió, después de confirmar su candidatura al primer puesto de la general.

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La neerlandesa llegó a la cabeza de carrera junto al resto de las favoritas de la general antes de la última subida del día y, en ella, atacó. No pudo marcharse en solitario, no obstante, porque se fueron con ella Marlen Reusser (Movistar) y Kasia Niewiadoma (CANYON).

En el esprint final entre las tres, Vollering tuvo las mejores piernas. Se la vio visiblemente emocionada por la victoria de etapa, algo que no conseguía desde 2024. "Hoy ha sido muy guay. Todo el equipo ha sido parte de ello, han puesto su trabajo duro para ello. Es más especial. Y la forma en que he conseguido ganar ese esprint, de algún modo lo he conseguido", apuntó.

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Además, explicó la estrategia de la llegada, en la que alcanzó a la polaca casi sobre la línea. "Sabía que Kasia [Niewiadoma] iba a salir antes, porque siempre lo hace. He intentado que trabajara Reusser, pero no lo ha hecho. He visto que tenía que intentarlo, lo he dado todo hasta la línea y he conseguido hacerlo", terminó. EFE