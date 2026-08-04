Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Vélez derrotó a Independiente y quedó de líder con puntaje ideal

Guardar

Buenos Aires, 3 ago (EFE).- Vélez Sarsfield se impuso este lunes por 1-0 ante Independiente y llegó a nueve puntos, en uno de los cinco partidos que le pusieron el punto final a la tercera jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.

En un duelo que reunía a dos invictos y ganadores, el ‘Fortín’ se impuso como local con el gol del juvenil Thiago Aguirre para sumar su tercera victoria en fila y quedar como único puntero de su grupo con tres puntos de ventaja sobre su vencido, Gimnasia y Esgrima de Mendoza e Instituto de Córdoba, en un tabla que tiene a Boca Juniors, Unión de Santa Fe y Platense como colistas con una unidad.

PUBLICIDAD

En la zona B, en tanto, los líderes con puntaje ideal de nueve son Argentinos Juniors, que el sábado venció 0-1 a Belgrano en Córdoba, y Barracas Central, que el domingo se impuso también por 0-1 ante Deportivo Riestra.

River Plate, en tanto, es el único colista en este grupo sin puntos luego de acumular tres derrotas en este Torneo Clausura y cinco en total, en una situación que no se registraba desde la era amateur en 1911.

PUBLICIDAD

En otros resultados de este lunes, en la antesala de lo que será el clásico porteño del próximo domingo, San Lorenzo perdió como visitante por 0-1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, y Huracán empató en cero como local con Atlético Tucumán.

Además, en este lunes Talleres de Córdoba goleó por 0-4 a Platense y Sarmiento de Junín se impuso por 2-1 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras que el sábado Racing Club había perdido 1-3 con Tigre en un resultado que desencadenó con abucheos y cánticos contra la Comisión Directiva y el presidente Diego Milito.

Este miércoles se disputarán dos partidos pendientes de la segunda fecha: Boca Juniors-Estudiantes de La Plata y Tigre-Belgrano, mientras que el jueves el torneo se pondrá al día con el cruce Unión de Santa Fe-Lanús. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así es la antigua casa de Jesulín de Ubrique que puedes alquilar desde 600 euros la noche este verano

La vivienda en la que residió el torero antes de instalarse en Ambiciones se alquila como alojamiento rural y cada agosto cuelga el cartel de ‘completo’

Así es la antigua casa de Jesulín de Ubrique que puedes alquilar desde 600 euros la noche este verano

La desinformación en redes sociales, el catalizador de la crisis migratoria de Ceuta: expertos calculan que hay “varios miles de empresas” dedicadas a crear campañas de desestabilización

El experto Serio Arce expone en ‘Infobae’ las claves detrás de la “actividad muy inusual en redes” que denuncia el Gobierno y que disparó la llegada masiva a la frontera

La desinformación en redes sociales, el catalizador de la crisis migratoria de Ceuta: expertos calculan que hay “varios miles de empresas” dedicadas a crear campañas de desestabilización

Marruecos crece a base de rascacielos o estadios: las grandes construcciones para el Mundial 2030, la ‘autopista Trump’ o la torre Mohamed VI

Estos proyectos se unen a la expansión a través de puertos, universidades o aeropuertos, bajo el liderazgo de las dos principales constructoras del país

Marruecos crece a base de rascacielos o estadios: las grandes construcciones para el Mundial 2030, la ‘autopista Trump’ o la torre Mohamed VI

Las seis semanas de John Lennon en Almería en 1966: su refugio de la ‘beatlemanía’ y el germen de una de las “mejores canciones” del grupo

El músico británico pasó seis semanas en Almería durante el rodaje de ‘Cómo gané la guerra’, su debut en el largometraje fuera de la banda

Las seis semanas de John Lennon en Almería en 1966: su refugio de la ‘beatlemanía’ y el germen de una de las “mejores canciones” del grupo

Quiénes son las mafias a las que apuntan España y Marruecos como causantes de la crisis de Ceuta: así operan las redes que trafican con migrantes

El Gobierno español y el marroquí atribuyen a estas organizaciones criminales haber aprovechado la sentencia del Tribunal Supremo para fomentar nuevas entradas irregulares en la ciudad autónoma

Quiénes son las mafias a las que apuntan España y Marruecos como causantes de la crisis de Ceuta: así operan las redes que trafican con migrantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marruecos crece a base de rascacielos o estadios: las grandes construcciones para el Mundial 2030, la ‘autopista Trump’ o la torre Mohamed VI

Marruecos crece a base de rascacielos o estadios: las grandes construcciones para el Mundial 2030, la ‘autopista Trump’ o la torre Mohamed VI

Quiénes son las mafias a las que apuntan España y Marruecos como causantes de la crisis de Ceuta: así operan las redes que trafican con migrantes

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Interior defenderá este martes ante la UE que España practica una política migratoria “responsable” tras la crisis de Ceuta

Así intentó Franco ampliar la presencia española en África más allá de Ceuta y Melilla: el plan con el que quiso convencer a Hitler para controlar Marruecos

Moncloa cesa a la responsable de prensa de Seguridad Nacional por publicar los primeros datos oficiales que manejaba Interior sobre la crisis migratoria de Ceuta

ECONOMÍA

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el ático en Chamberí que compró la Comunidad de Madrid y después puso a la venta: “Hay meteduras de pata, pero esta de Ayuso es espectacular”

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el ático en Chamberí que compró la Comunidad de Madrid y después puso a la venta: “Hay meteduras de pata, pero esta de Ayuso es espectacular”

El euríbor cierra julio en 2,855%, su máximo en casi dos años, y encarece hasta 1.500 euros anuales las hipotecas variables

La Ley de Propiedad Horizontal es clara sobre los pisos que tienen la lavadora en el balcón: esta es la multa que te pueden poner

Los empleados que hacen horas extra gratis regalan a sus empresas casi ocho semanas de trabajo al año

El Ibex marca máximos históricos y se acerca a los 20.000 puntos mientras el precio del petróleo cae casi un 5% ante las nuevas conversaciones con Irán

DEPORTES

El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

Vinicius ante una semana clave: el Arsenal aprieta por su fichaje y el Real Madrid no termina de cerrar la renovación

Pogacar dice sí a La Vuelta a España 2026: “Ha llegado el momento de regresar”

Borja Iglesias explota tras las críticas recibidas por no pronunciarse sobre la situación en Ceuta

Qué está pasando con Diomande y por qué el Real Madrid no termina de cerrar su fichaje