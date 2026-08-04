Veinte cintas de 1960 a 2001 conforman la retrospectiva del Zinemaldia a José Giovanni

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San Sebastián, 4 ago (EFE).- Un total de 20 largometrajes estrenados entre 1960 y 2001 integrarán la retrospectiva que el 74 Festival de Cine de San Sebastián dedicará al cineasta, guionista y novelista francés José Giovanni, figura destacada de la era del cine policíaco francés.

Según ha informado este martes el Zinemaldia en una nota, durante su celebración, del 18 al 26 de septiembre próximos, se proyectará la práctica totalidad de la obra de Giovanni como director y títulos en los que escribió el guion para realizadores como Jacques Becker, Jean-Pierre Melville, Jacques Deray, Claude Sautet, Henri Verneuil y Robert Enrico.

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Organizado por el Festival y la Filmoteca Vasca con la colaboración de la Española, el ciclo incluirá la publicación del libro 'José Giovanni. No hay vida plena sin piedad', escrito por Felipe Cabrerizo y editado por Quim Casas, que recorre la obra como novelista, guionista y director, y momentos de su vida polémicos, desde su cometido durante la ocupación alemana hasta su intento de huida de la cárcel.

El libro, en castellano e inglés, será el quinto de una colección que hasta ahora han conformado las obras dedicadas a Claude Sautet, Hiroshi Teshigahara, el cine policíaco italiano y la guionista Lillian Hellman.

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Joseph Antoine Roger Damiani (1923-2004), nacido en una familia acomodada de origen corso y que adoptó el seudónimo de José Giovanni al iniciar su carrera, firmó algunas de las páginas más brillantes de la novela policíaca y el 'polar', el influyente cine policíaco francés.

Dio una mirada y estética al género semejante a la de autores más famosos, como Melville o Deray, con los que colaboró en los años 60, cuando el policíaco era una apuesta sólida en el cine francés.

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De su vida, compleja y con zonas oscuras, tomó numerosos argumentos para sus novelas, hasta que Jackes Becker se fijó en su obra 'La evasión", sobre su estancia en la cárcel -acusado de asesinato y condenado a muerte, aunque la pena le fue conmutada por trabajos forzados-, y decidió llevarla a la pantalla.

'La Evasión' (1960) será precisamente uno de los filmes que se proyectarán en la retrospectiva de San Sebastián, al igual que 'A todo riesgo', producción franco-italiana del mismo año en la que Claude Sautet llevó al cine otra de sus novelas.

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'Un tal la Rocca', dirigida también por Becker un año después y, de nuevo, con Jean-Paul Belmondo como protagonista, es otra de las cintas programadas en el ciclo, así como 'Ronda de crímenes' (1963), en la que el propio José Giovanni interpreta uno de los personajes, y 'Red siniestra (1966), ambas dirigidas por Jacques Deray.

La única colaboración de Giovanni con Jean-Pierre Melville, 'Hasta el último aliento' (1966), con Lino Ventura encarnando a un peligroso criminal; '¡Ho!' (1968), de Robert Enrico, y 'El clan de los sicilianos' (1969), de Henri Verneuil, estarán también en la retrospectiva.

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Con el novelista ya como director, el festival donostiarra ofrecerá 'Caza sin cuartel' (1968), 'Último domicilio conocido' (1970) , 'La puerta cerrada' (1971), 'Où est passé Tom' (1971) y 'El clan de los marselleses' (1972), en la que Giovanni, que no había quedado contento con la versión que hizo de su novela 'L'Excommunié' Jean Becker en 'Un tal La Rocca', la adaptó y dirigió de nuevo, en color, con el mismo actor, Jean-Paul Belmondo.

Dirigidas igualmente por él, el ciclo se completará con 'Dos hombres en la ciudad' (1973) y 'Alias el gitano' (1975), en ambos casos con interpretación de Alain Delon, así como 'Les égouts du paradis' (1979), 'Une robe noire pour un tueur' (1981), 'Les loups entre eux' (1985), 'Mon ami le traître' (1988) y 'Mi padre' (2001), en la que Giovanni se despidió del cine con este homenaje a su progenitor. EFE

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