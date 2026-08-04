Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Veinte cintas de 1960 a 2001 conforman la retrospectiva del Zinemaldia a José Giovanni

Guardar

San Sebastián, 4 ago (EFE).- Un total de 20 largometrajes estrenados entre 1960 y 2001 integrarán la retrospectiva que el 74 Festival de Cine de San Sebastián dedicará al cineasta, guionista y novelista francés José Giovanni, figura destacada de la era del cine policíaco francés.

Según ha informado este martes el Zinemaldia en una nota, durante su celebración, del 18 al 26 de septiembre próximos, se proyectará la práctica totalidad de la obra de Giovanni como director y títulos en los que escribió el guion para realizadores como Jacques Becker, Jean-Pierre Melville, Jacques Deray, Claude Sautet, Henri Verneuil y Robert Enrico.

PUBLICIDAD

Organizado por el Festival y la Filmoteca Vasca con la colaboración de la Española, el ciclo incluirá la publicación del libro 'José Giovanni. No hay vida plena sin piedad', escrito por Felipe Cabrerizo y editado por Quim Casas, que recorre la obra como novelista, guionista y director, y momentos de su vida polémicos, desde su cometido durante la ocupación alemana hasta su intento de huida de la cárcel.

El libro, en castellano e inglés, será el quinto de una colección que hasta ahora han conformado las obras dedicadas a Claude Sautet, Hiroshi Teshigahara, el cine policíaco italiano y la guionista Lillian Hellman.

PUBLICIDAD

Joseph Antoine Roger Damiani (1923-2004), nacido en una familia acomodada de origen corso y que adoptó el seudónimo de José Giovanni al iniciar su carrera, firmó algunas de las páginas más brillantes de la novela policíaca y el 'polar', el influyente cine policíaco francés.

Dio una mirada y estética al género semejante a la de autores más famosos, como Melville o Deray, con los que colaboró en los años 60, cuando el policíaco era una apuesta sólida en el cine francés.

De su vida, compleja y con zonas oscuras, tomó numerosos argumentos para sus novelas, hasta que Jackes Becker se fijó en su obra 'La evasión", sobre su estancia en la cárcel -acusado de asesinato y condenado a muerte, aunque la pena le fue conmutada por trabajos forzados-, y decidió llevarla a la pantalla.

'La Evasión' (1960) será precisamente uno de los filmes que se proyectarán en la retrospectiva de San Sebastián, al igual que 'A todo riesgo', producción franco-italiana del mismo año en la que Claude Sautet llevó al cine otra de sus novelas.

'Un tal la Rocca', dirigida también por Becker un año después y, de nuevo, con Jean-Paul Belmondo como protagonista, es otra de las cintas programadas en el ciclo, así como 'Ronda de crímenes' (1963), en la que el propio José Giovanni interpreta uno de los personajes, y 'Red siniestra (1966), ambas dirigidas por Jacques Deray.

La única colaboración de Giovanni con Jean-Pierre Melville, 'Hasta el último aliento' (1966), con Lino Ventura encarnando a un peligroso criminal; '¡Ho!' (1968), de Robert Enrico, y 'El clan de los sicilianos' (1969), de Henri Verneuil, estarán también en la retrospectiva.

Con el novelista ya como director, el festival donostiarra ofrecerá 'Caza sin cuartel' (1968), 'Último domicilio conocido' (1970) , 'La puerta cerrada' (1971), 'Où est passé Tom' (1971) y 'El clan de los marselleses' (1972), en la que Giovanni, que no había quedado contento con la versión que hizo de su novela 'L'Excommunié' Jean Becker en 'Un tal La Rocca', la adaptó y dirigió de nuevo, en color, con el mismo actor, Jean-Paul Belmondo.

Dirigidas igualmente por él, el ciclo se completará con 'Dos hombres en la ciudad' (1973) y 'Alias el gitano' (1975), en ambos casos con interpretación de Alain Delon, así como 'Les égouts du paradis' (1979), 'Une robe noire pour un tueur' (1981), 'Les loups entre eux' (1985), 'Mon ami le traître' (1988) y 'Mi padre' (2001), en la que Giovanni se despidió del cine con este homenaje a su progenitor. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: el Gobierno anuncia 25 millones adicionales para la acogida de menores migrantes en la ciudad

Al menos 44 personas siguen en paradero desconocido, mientras sus familiares les buscan a través de imágenes difundidas en la prensa y redes sociales

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: el Gobierno anuncia 25 millones adicionales para la acogida de menores migrantes en la ciudad

Un terremoto en Pisa de magnitud 4,3 obliga a suspender el servicio de trenes como medida de precaución

El sismo se ha sentido en todo el norte de la Toscana

Un terremoto en Pisa de magnitud 4,3 obliga a suspender el servicio de trenes como medida de precaución

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 4 agosto

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 4 agosto

El exdirector del CNI, Jorge Dezcallar, duda que la llegada de migrantes a Ceuta pasara desapercibida para la inteligencia: “Me extrañaría muchísimo, son los que mejor conocen el Magreb”

A Jorge Dezcallar, exembajador y exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, le “extrañaría muchísimo” que los servicios de inteligencia españoles no hubiesen detectado con antelación la llegada masiva de migrantes procedentes de Marruecos que se produjo en Ceuta la semana pasada.

El exdirector del CNI, Jorge Dezcallar, duda que la llegada de migrantes a Ceuta pasara desapercibida para la inteligencia: “Me extrañaría muchísimo, son los que mejor conocen el Magreb”

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: el Gobierno anuncia 25 millones adicionales para la acogida de menores migrantes en la ciudad

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: el Gobierno anuncia 25 millones adicionales para la acogida de menores migrantes en la ciudad

El exdirector del CNI, Jorge Dezcallar, duda que la llegada de migrantes a Ceuta pasara desapercibida para la inteligencia: “Me extrañaría muchísimo, son los que mejor conocen el Magreb”

Marruecos sostiene que avisó a España de que la sentencia del Supremo sobre “devoluciones en caliente” iba a generar un “problema”

Guía para entender la crisis migratoria: qué es la guerra híbrida y cuál es la posición de Estados Unidos sobre Ceuta y Melilla

Marruecos crece a base de rascacielos o estadios: las grandes construcciones para el Mundial 2030, la ‘autopista Trump’ o la torre Mohamed VI

ECONOMÍA

Los problemas legales que pueden tener parejas que no están casadas ni son parejas de hecho

Los problemas legales que pueden tener parejas que no están casadas ni son parejas de hecho

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

La regularización extraordinaria impulsa el empleo en julio hasta un récord de afiliados e impacta en el paro de extranjeros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Multa de 320.000 euros al organizador del Reggaeton Beach Festival por cobrar gastos de gestión y prohibir la comida del exterior

DEPORTES

Fin del ‘maleficio’ de España: Iris Tío suma el primer oro en el Europeo de natación artística al ritmo de ‘Mio Cristo piange diamanti’ de Rosalía

Fin del ‘maleficio’ de España: Iris Tío suma el primer oro en el Europeo de natación artística al ritmo de ‘Mio Cristo piange diamanti’ de Rosalía

Polémica en la final de la rutina libre por equipos de natación artística de los Europeos: España acusa a las campeonas rusas de robar su idea

El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

Vinicius ante una semana clave: el Arsenal aprieta por su fichaje y el Real Madrid no termina de cerrar la renovación

Pogacar dice sí a La Vuelta a España 2026: “Ha llegado el momento de regresar”