Turismo destinará 15 millones a ayudas para la eficiencia energética en la hostelería

Guardar

Gijón, 4 ago (EFE).- La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha anunciado este martes en Gijón que el Gobierno de España va a habilitar un paquete de ayudas de 15 millones de euros para la mejora de la eficiencia energética en el sector de la hostelería, que recibirán una cuantía de entre 5.000 y 11.000 euros por establecimiento.

Sánchez ha hecho estas declaraciones a los medios tras realizar una visita a la Feria de Muestras de Asturias, junto a la vicepresidenta del Gobierno del Principado, Gimena Llamedo, y al presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida.

PUBLICIDAD

La secretaria de Estado de Turismo ha explicado que mañana, miércoles, se abrirá en la web del Ministerio de Industria y Turismo la ventanilla para que los establecimientos soliciten las ayudas, y estará abierta hasta el 30 de septiembre.

En este sentido, ha destacado que se trata de una concurrencia no competitiva, ya que a medida que vayan entrando las solicitudes se irán resolviendo.

PUBLICIDAD

Sánchez ha agradecido la labor de Hostelería de España en el diseño de unas ayudas, que han sido celebradas por el presidente de esa patronal al haberse atendido la llamada del sector para apoyar a los establecimientos más pequeños y ha expresado su deseo de que haya una petición masiva de fondos ya que la hostelería "es un sector sostenible, pero necesita apoyo como otros".

Por su parte, Llamedo ha puesto en valor las ayudas del Ejecutivo central para la eficiencia energética ya que servirán para seguir mejorando la rentabilidad de los establecimientos. EFE

PUBLICIDAD

mgg/rm/jlm

(Foto)