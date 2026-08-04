Treintena de medios combate por tierra y aire cuatro incendios activos en el Bierzo (León)

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Ponferrada (León), 4 ago (EFE).- El operativo de lucha contra incendios combate este martes, por tierra y aire y con una treintena de medios desplegados, cuatro fuegos activos en la comarca del Bierzo, en León.

A los incendios de Veguellina, iniciado el 29 de julio, y Benuza, originado este lunes, se han sumado este martes otros dos fuegos, uno en Toral de los Vados y otro en Horta, si bien todos ellos permanecen en Índice de Gravedad Potencial 0 (IGR 0), según la última información facilitada por el Gobierno autonómico.

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El incendio más reciente de este martes comenzó en torno a las 12.45 en el término municipal de Corullón, en la localidad de Horta, y en su extinción trabajan, por el momento, dos medios.

En otro fuego en Toral de los Vados, también iniciado este martes, trabajan cuatro medios.

Las causas de ambos incendios permanecen bajo investigación y la superficie afectada todavía no ha sido delimitada, ya que continúa en fase de perimetración.

La atención del operativo también sigue centrada en el incendio declarado el lunes en Benuza, donde nueve medios aéreos y terrestres continúan consolidando el perímetro para evitar reproducciones.

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La situación más compleja continúa siendo la de Veguellina, en el municipio de Villafranca del Bierzo, aunque el fuego ha evolucionado de forma favorable y se mantiene en IGR 0 tras varios días de intenso trabajo.

Este fuego, iniciado el pasado 29 de julio, llegó a alcanzar el nivel 2 de gravedad, obligó a evacuar de forma preventiva las localidades de Veguellina, Moreda, Prado de Paradiña, San Pedro de Olleros y Villar de Acero, además de provocar restricciones en la circulación de la autovía A 6.

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Durante los momentos más críticos movilizó a centenares de efectivos y un importante despliegue de medios terrestres y aéreos, incluidos refuerzos llegados desde Alemania.

En estos momentos trabajan en su extinción 12 medios del total de 111 que han sido asignados desde su origen.

Aunque el dispositivo se ha reducido de forma notable, el incendio permanece activo y los equipos continúan realizando labores de vigilancia y remate sobre un perímetro que supera las 1.300 hectáreas afectadas, prestando especial atención a los puntos calientes que todavía podrían originar reproducciones. EFE

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mig-tlg/cc