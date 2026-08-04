Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Liga de Quito remonta ante Delfín y triunfa con doblete de Estrada en la liga de Ecuador

Guardar

Guayaquil (Ecuador), 3 ago (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito remontó este lunes y se impuso por 2-1 sobre Delfín en el cierre de la vigésima tercera fecha de la liga profesional ecuatoriana con un doblete salvador del atacante Michael Estrada, anotado en los minutos 89 y 99.

El juvenil Thiago Ozaeta había adelantado a Delfín en el minuto 76 y puso contra las cuerdas al denominado Rey de Copas en el debut de Gustavo Álvarez como técnico del equipo quiteño en la Liga Pro.

PUBLICIDAD

El entrenador argentino ya se había estrenado el pasado miércoles con una goleada por 6-0 sobre Leones del Norte en la Copa Ecuador, el otro torneo profesional del país, en un partido en el que Estrada anotó un triplete.

Liga de Quito dominó prácticamente durante todo el partido, pero sus constantes remates al arco fueron controlados con gran solvencia por el portero Brian Heras, y a Delfín le bastó un contraataque para anotar primero con espléndido golpe de cabeza del juvenil Ozaeta.

PUBLICIDAD

Tras el cierre de la vigésima tercera fecha el Independiente del Valle continúa imparable, con 58 puntos, 19 más que el segundo de la clasificación, la Universidad Católica, con 39 unidades, al tercer puesto llegó el Macará, con 38 y cuarto quedó el Aucas, también con 38 unidades.

Más distante se mantienen el Barcelona en el quinto lugar, con 35 puntos y Liga Deportiva Universitaria de Quito en el sexto, también con 35 unidades.

El sistema de campeonato determina que los seis primeros equipos disputarán el título 2026, tres billetes para la Copa Libertadores y tres para la Copa Sudamericana de 2027 y los que terminen la primera etapa (30 fechas) entre el séptimo y décimo lugar disputarán un billete para la próxima edición de la Sudamericana.

Los últimos seis equipos disputarán un hexagonal en el que los dos últimos equipos perderán la categoría para el próximo año y serán reemplazados por el campeón y subcampeón de la actual temporada de la Serie B de la Liga Pro.

La tabla de goleadores la sigue liderando el uruguayo Franco Posse, del Macará, con 11 anotaciones, seguido del ecuatoriano Ronie Carrillo, Mushuc Runa, con 10, mientras que con 8 goles están: Edinson Mero, Guayaquil City, Juan Luis Anangonó, Leones del Norte, Emerson Pata y el argentino Matías Perelló, Independiente del Valle. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gemini Spark, la IA de Google, gestiona tus vuelos, pero no puede despegar en España

La expansión internacional del agente inteligente de Google excluyó expresamente al Espacio Económico Europeo, así como a Reino Unido, Suiza y Nigeria

Gemini Spark, la IA de Google, gestiona tus vuelos, pero no puede despegar en España

Este ha sido el ganador del cuarto programa del ‘Grand Prix 2026′: el ‘diccionario’ lo ha decidido todo

Tras la emisión especial de este domingo, el Grand Prix del Verano ha vuelto a su emisión habitual con todas las pruebas que reúnen cada semana a toda la familia frente al televisor y el estreno de “Bienvenidos a Tartópolis”

Este ha sido el ganador del cuarto programa del ‘Grand Prix 2026′: el ‘diccionario’ lo ha decidido todo

Cupón Diario de la Once: resultados del 3 de agosto

Aquí está la combinación ganadora anunciada por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los premiados

Cupón Diario de la Once: resultados del 3 de agosto

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Interior defenderá este martes ante la UE que España practica una política migratoria “responsable” tras la crisis de Ceuta

Mientras Ceuta intenta volver progresivamente a la normalidad, desde Rabat creen que la crisis se ha gestado por una combinación de la actuación de las redes de trata de personas, a la desinformación y a los malentendidos en torno a una sentencia del Tribunal Supremo

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Interior defenderá este martes ante la UE que España practica una política migratoria “responsable” tras la crisis de Ceuta

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del lunes 3 de agosto de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del lunes 3 de agosto de 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Interior defenderá este martes ante la UE que España practica una política migratoria “responsable” tras la crisis de Ceuta

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Interior defenderá este martes ante la UE que España practica una política migratoria “responsable” tras la crisis de Ceuta

Así intentó Franco ampliar la presencia española en África más allá de Ceuta y Melilla: el plan con el que quiso convencer a Hitler para controlar Marruecos

Moncloa cesa a la responsable de prensa de Seguridad Nacional por publicar los primeros datos oficiales que manejaba Interior sobre la crisis migratoria de Ceuta

Ceuta abre una grieta y deja al descubierto la desconfianza de la mayoría de la UE hacia las políticas migratorias de Pedro Sánchez

Zapatero reclama al juez Calama que rectifique el auto sobre la investigación de sus cuentas bancarias y limite el margen de actuación de la UDEF

ECONOMÍA

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el ático en Chamberí que compró la Comunidad de Madrid y después puso a la venta: “Hay meteduras de pata, pero esta de Ayuso es espectacular”

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el ático en Chamberí que compró la Comunidad de Madrid y después puso a la venta: “Hay meteduras de pata, pero esta de Ayuso es espectacular”

El euríbor cierra julio en 2,855%, su máximo en casi dos años, y encarece hasta 1.500 euros anuales las hipotecas variables

La Ley de Propiedad Horizontal es clara sobre los pisos que tienen la lavadora en el balcón: esta es la multa que te pueden poner

Los empleados que hacen horas extra gratis regalan a sus empresas casi ocho semanas de trabajo al año

El Ibex marca máximos históricos y se acerca a los 20.000 puntos mientras el precio del petróleo cae casi un 5% ante las nuevas conversaciones con Irán

DEPORTES

El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

Vinicius ante una semana clave: el Arsenal aprieta por su fichaje y el Real Madrid no termina de cerrar la renovación

Pogacar dice sí a La Vuelta a España 2026: “Ha llegado el momento de regresar”

Borja Iglesias explota tras las críticas recibidas por no pronunciarse sobre la situación en Ceuta

Qué está pasando con Diomande y por qué el Real Madrid no termina de cerrar su fichaje