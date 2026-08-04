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Kike García será operado este miércoles por una lesión en el bíceps femoral

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Barcelona, 4 ago (EFE).- El delantero del Espanyol Kike García será operado este miércoles tras sufrir una lesión en el tendón del bíceps femoral de la pierna derecha, según ha informado la entidad catalana en un comunicado.

El futbolista tuvo que retirarse en el minuto 18 del partido amistoso contra el Middlesbrough inglés (3-3) el pasado sábado 1 de agosto, en el Riverside Stadium. Las pruebas médicas han determinado el alcance de la lesión.

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El Espanyol no ha informado del tiempo de baja del jugador, que vendrá determinado por el resultado de la operación y de la recuperación del atacante.

La lesión de Kike García, que no llegará a tiempo para el inicio del curso 2026-27, este 16 de agosto contra el Levante, es un mazazo para el cuadro blanquiazul. El delantero, la temporada pasada, disputó 37 partidos en LaLiga, 17 como titular, y marcó ocho goles. EFE

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dpb/gmh/jl

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