Estanis Pedrola ya se entrena con el Real Oviedo

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Oviedo, 4 ago (EFE).- Estanis Pedrola, decimotercer fichaje del verano en el Real Oviedo, completó esta mañana su primer entrenamiento a las órdenes de Julián Calero y se espera que este sábado debute con los azules en el último amistoso de la pretemporada.

El atacante, que llega a la capital del Principado después de que los oviedistas pagasen traspaso a la Sampdoria, trabajó en solitario durante sus últimas semanas en Italia pero completó sin problemas la sesión y podría debutar el sábado ante el Le Havre (Carlos Tartiere, 20.30 horas).

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Calero sigue contando con la baja de Nacho Vidal, que, tras el partido disputado el pasado sábado ante el Nuremberg, se ha perdido las dos últimas sesiones debido a una pequeña molestia.

Los que entrenan al margen son cuatro futbolistas que están en la rampa de salida del Real Oviedo: Daniel Paraschiv, Brandon Domingues -que sale de lesión-, Luka Ilic y Haissem Hassan, siendo estos dos últimos dos jugadores por los que el club azul cuenta sacar un traspaso.

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Al equipo de Calero le quedan tres entrenamientos más y el amistoso frente al Le Havre del sábado para finalizar su pretemporada y ya la semana que viene trabajarán de cara al partido del sábado 15 de agosto frente al Granada (Carlos Tartiere, 19.00 horas). EFE

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