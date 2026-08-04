Elma Saiz insta a Ayuso a dimitir por la compra del ático y critica el silencio de Feijóo

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Madrid, 4 ago (EFE).- La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha instado este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a dimitir por la compra del ático en Chamberí.

En relación con las informaciones sobre la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, iba a utilizar como oficina temporal durante unas obras en el Palacio de Correos en Sol, Saiz ha comentado que "el tiempo de las explicaciones ya ha pasado" y ha considerado que "la señora Ayuso lo que tiene que hacer es dimitir".

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En declaraciones a los medios, la ministra también ha confesado que le "llama la atención" el "silencio atronador" respecto a esta cuestión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En ese sentido, ha asegurado que "fortalecer los servicios públicos, luchar contra el cambio climático y paliar los efectos de los incendios no se hace comprando y vendiendo áticos de lujo en tu barrio de Madrid de toda la vida". EFE

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