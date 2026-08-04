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El PP afea a Sánchez el cese de la funcionaria de Seguridad Nacional por el "imperdonable error" de informar sobre Ceuta

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La secretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha recriminado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese de una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) por haber cometido, a su juicio, "el imperdonable error de informar en tiempo real" sobre la "crisis de seguridad nacional" registrada la semana pasada en Ceuta.

La empleada pública se encargaba de la página web de este organismo y ha sido apartada de su puesto por pérdida de confianza tras la crisis migratoria en la ciudad autónoma.

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En las primeras horas de la entrada masiva de migrantes, el Gobierno evitaba dar cifras por canales oficiales de cuántas personas habían ingresado irregularmente en territorio nacional, pero el viernes por la mañana la web del Departamento de Seguridad Nacional, que forma parte del Ministerio de la Presidencia, se adelantó publicando un mensaje en el que señalaba que alrededor de 49.000 personas habían entrado a Ceuta en un solo día, lo que constituía la crisis migratoria más grave desde el año 2021.

"Cesan a la jefa de prensa de Seguridad Nacional por cometer el imperdonable error para el sanchismo de informar, en tiempo real, sobre una crisis de seguridad nacional. Sánchez es más de no atender las alertas de inteligencia, de mentir y no comparecer", ha escrito Gamarra en un mensaje de su cuenta de X, en el que exige explicaciones al Ejecutivo por este cese.

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