El huevo resiste la inflación e incrementa un 3,3 % su presencia en los hogares españoles

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Madrid, 4 ago (EFE).- Los hogares españoles siguen resistiendo la inflación del huevo porque sus compras en volumen han crecido un 3,3 % en el último año (datos año móvil a mayo) mientras el gasto se ha disparado cerca del 28 % en ese mismo período.

Según el panel de consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en el año móvil a mayo pasado, es decir, junio 2025-mayo 2026, las familias gastaron 1.845 millones de euros (27,9 %) en comprar 440,7 millones de kilos de huevos (3,3 %).

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En total, la factura por compra de alimentos y bebidas aumentó un 3,8 % en dicho año móvil (88.435 millones de euros) y sirvió para comprar un 1 % más de comida (27.075,9 millones de kilos/litros).

El huevo es el alimento más inflacionista en un panel en el que llama también la atención el comportamiento del aceite de oliva: su abaratamiento en un año hace que las familias hayan desembolsado un 29,8 % menos (1.397,3 millones de euros) por comprar, en cambio, un 1,7 % más de producto (309,8 millones de litros).

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En carnes sobresale la caída una vez más, en gasto y en volumen, de la de ovino/caprino: las hogares gastaron un 8,9 % menos para comprar un 11,1 % menos en volumen.

En cambio, la presencia en la cesta de la compra de la carne de vacuno sube un 5,9 % en valor, pero baja un 7,6 % en volumen, mientras la de cerdo sube más de un 5 % tanto en gasto como en volumen y la de pollo mantiene unas cifras parecidas al año precedente.

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El consumo de pescado fresco, por su parte, se mantiene prácticamente invariable en gasto (-0,1 % ) pero la cantidad comprada retrocede un 5,7 %. Sin embargo, el gasto en pescado congelado se eleva un 3,5 % en un año, pero sólo sirve para aumentar un 0,8 % el volumen adquirido.

Por otro lado, la compra de leche líquida asciende un 3,7 % en gasto, pero retrocede un 0,4 % en volumen, mientras la adquisición de queso despunta un 6,3 % en valor y un 3,3 % en volumen.

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En productos de la huerta, los hogares gastaron un 5,2 % más para las hortalizas. pero compraron un 1,1 % menos en volumen; en frutas frescas, el desembolso creció un 5,5 % y el volumen comprado un 0,9 %.

Destaca la apuesta por la sandía, cuyo gasto crece un 29,8 % y su volumen un 27,1 % y las cerezas (+25,4 % en valor y 17,3 % en volumen) mientras cae el consumo y el gasto de las judías verdes (-13,6 % en valor y -11,4 % en volumen) y de las fresas (-9 % en valor y -8,6 % en volumen).

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Por lo demás, la factura de la compra de pan sube un 2,6 %, pero cae un 3,6 % en volumen; mientras la de azúcar se desploma un 14,2 % en gasto y se reduce un 3,8 % en cantidad adquirida por los españoles.

El consumo de legumbres repunta un 3,7 % en valor y un 2,2 % en volumen

En bebidas alcohólicas, los españoles redujeron un 3 % el presupuesto conjunto destinado a comprar vino, y en total compraron un 2,9 % menos, medido en volumen. También se redujo la inversión y la cantidad de cerveza adquiridas (-3,9 y -2,5 %, respectivamente).

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Por contra, la compra de agua envasada sube un 4 % en valor y un 2,9 % en volumen.

En categorías más específicas, sobresale el hecho de que las familias gasten un 8,5 % más en platos preparados en el último año móvil por comprar un 5,6 % más en volumen.

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También llamativo es el comportamiento de los complementos alimenticios y dietéticos, cuya demanda se dispara un 26,9 % en valor y se duplica en volumen (125 %). EFE