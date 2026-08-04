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El Gobierno eleva a 75 los fallecidos durante la entrada masiva en Ceuta

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La Delegación del Gobierno en Ceuta ha confirmado este martes el hallazgo desde el lunes de tres nuevos cadáveres relacionados con la entrada masiva que sufrió la ciudad el pasado jueves.

La cifra de personas migrantes que han muerto en el intento de cruzar a Ceuta desde Marruecos durante la crisis migratoria se eleva a 75, según la institución.

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Muchos de los fallecidos han perdido la vida en mitad de la avalancha ocurrida alrededor del espigón fronterizo del Tarajal.

En total, son 105 los cuerpos sin vida de extranjeros que han perdido la vida en la ruta migratoria ceutí durante este 2026. El día anterior a la entrada masiva, el pasado miércoles, eran 30 los fallecidos hallados en la costa de Ceuta desde enero.

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El servicio marítimo de la Guardia Civil no ha cesado en la labor de búsqueda de todas las víctimas que ha dejado la emergencia migratoria vivida la pasada semana.

Fuentes del instituto armado han asegurado a Europa Press que la cifra de fallecidos seguirá aumentando los próximos días.

Una vez recuperados, los cuerpos sin vida son trasladados al Hospital Militar de Ceuta, donde se realizan las autopsias.

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EuropaPress

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