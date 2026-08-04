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Costa Rica apunta a sancionar con cárcel el amaño de competiciones deportivas

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San José, 3 ago (EFE).- Costa Rica apunta a sancionar con al menos dos años de cárcel el amaño de competiciones deportivas, por medio de un proyecto de ley que cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos representados en el Congreso, informaron este lunes sus impulsores.

La iniciativa de ley propuesta por la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) añade un artículo al código penal con el objetivo de sancionar con una pena de 2 a 5 años de cárcel a quien manipule competiciones deportivas.

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El castigo podría aumentar hasta en un tercio del tiempo si el delito tiene como finalidad obtener ganancias derivadas de apuestas deportivas legales o ilegales, cuando se realice mediante amenazas o coacción, o cuando sea cometida por una persona que ocupe un cargo de dirigencia deportiva.

Estas sanciones penales se aplicarían sin perjuicio de las medidas administrativas o disciplinarias que correspondan dentro del ámbito deportivo.

La FCRF destacó que esta ley surge "como respuesta a la necesidad de dotar al país de herramientas jurídicas eficaces para prevenir y combatir la criminalidad vinculada al deporte, especialmente la manipulación de competiciones deportivas o conocido popularmente como amaño de partidos".

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Con esta iniciativa se sancionará a cualquier persona que, directa o indirectamente, prometa, ofrezca, entregue, solicite, acepte o reciba dinero, dádivas, beneficios o ventajas de cualquier tipo con el propósito de alterar, manipular o predeterminar el desarrollo, el resultado parcial o final, o cualquier incidencia, aspecto, evento o fase de un partido o competición deportiva, como por ejemplo tarjetas, penaltis o goles en el fútbol.

La sanción también se aplicaría cuando se busque influir fraudulentamente en el comportamiento de deportistas, equipos, árbitros, jueces, entrenadores, dirigentes u oficiales vinculados con la competición.

El proyecto comprende tanto competiciones profesionales como amateurs, oficiales o no oficiales, de carácter nacional o internacional, siempre que se realicen en territorio costarricense.

"Con esta iniciativa, la Federación Costarricense de Fútbol busca cerrar un vacío existente en la legislación nacional y brindar a las autoridades competentes mejores herramientas para investigar, perseguir y sancionar conductas que afectan la transparencia de las competiciones, la confianza del público, la seguridad de quienes participan en el deporte y la credibilidad de las instituciones deportivas", indicó la FCRF.

Otro objetivo de la propuesta es evitar que el deporte costarricense sea utilizado por redes vinculadas con apuestas ilegales, corrupción y delincuencia organizada. EFE

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