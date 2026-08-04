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'Ciao capitano': una multitud emocionada despide en Milán a Franco Baresi

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Roma, 4 ago (EFE).- El mundo del fútbol y miles de aficionados acudieron este martes al funeral en la basílica de San Ambrosio para dar el último adiós a Franco Baresi, el legendario capitán del Milan, fallecido a los 66 años el 31 de julio tras una enfermedad.

Un largo aplauso de más de 6 minutos y coros y pancartas recordando al que fue el gran capitán del Milán recibieron el féretro a su llegada a la basílica milanesa.

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"Franco Baresi, leyenda inmortal. Bandera inimitable que jamás dejará de ondear. Adiós, capitán", se leía en la gran pancarta de los aficionados que se congregaron ante la basílica para rendir su último homenaje a Baresi mientras se coreaba: "Un capitán, sólo hay un capitán", en medio de la emoción general de la abarrotada plaza.

Muchos de los miles de aficionados que se concentraron en la plaza exhibieron su camiseta número 6 del Milan, que fue retirada cuando dejó el fútbol, la primera vez que sucedía en la historia del balompié italiano, como homenaje al gran campeón.

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El abad Carlo Faccendini en su homilía recordó: "Franco fue un campeón. Todos reconocemos su clase, tenacidad y fortaleza: el Maradona de la defensa, el mejor defensor de todos los tiempos, como hemos leído en los últimos días".

Y agregó: "Reconocemos su liderazgo, el capitán por excelencia. El campeón y sus trofeos, tantos, pero también sus derrotas y amargas lágrimas".

Representantes de las instituciones del fútbol italiano estuvieron presentes en el funeral de Baresi: Claudio Ranieri, el nuevo director técnico de la Federación Italiana de Fútbol, ​que entró entre ovaciones junto con el exjugador Roberto Baggio, y también estuvo presente el presidente de la Lega Serie A, Ezio Simonelli.

A la basílica llegaron numerosas coronas florales en homenaje al campeón del Milan: de la FIFA y de su presidente Gianni Infantino y de clubes, como el Real Madrid, el Inter de Milán o el Roma, además de la ciudad de Milán y la región de Lombardía.

Antiguos compañeros y jugadores en el Milan también participaron, como Daniele Massaro, Roberto Donadoni, Filippo Galli, Marco van Basten, Giovanni Galli y Angelo Colombo, Paolo Maldini y Alessandro 'Billy' Costacurta, mientras que el Real Madrid y el Barcelona enviaron a un representante.

"Era un gran hombre, Siempre intentó combinar clase y estilo con la sencillez en su comportamiento", dijo a su llegada el ministro de Deporte italiano, Andrea Abodi.

Baresi, fallecido a los 66 años, jugó toda su carrera en el Milan, donde debutó en 1978 y se retiró en 1997 y en el club italiano se consolidó como uno de los mejores defensas de la historia.

Con el club italiano conquistó 3 Copas de Europa, 2 Copas Intercontinentales, 3 Supercopas de Europa, 6 Ligas italianas y 4 Supercopas de Italia.

En 2025 le detectaron un nódulo pulmonar durante un chequeo médico. Aunque fue operado, nunca logró recuperarse por completo. Su última aparición pública fue en el estadio San Siro durante la ceremonia de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina.

Con la selección italiana disputó 82 partidos y tres mundiales. Además de ser campeón del mundo en España 1982, fue subcampeón en Estados Unidos 1994. EFE

(foto)

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