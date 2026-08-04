Ceuta pide al Estado que "actúe ya" porque "queda mucho" para recuperar la normalidad

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Ceuta, 4 ago (EFE).- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha pedido este martes al Estado que "actúe ya" porque la situación es "muy complicada e insostenible" y ha mantenido que todavía "queda mucho" para recuperar la normalidad por la entrada masiva de migrantes por la frontera el pasado jueves.

En una rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez (PP), ha señalado que se sigue esperando una "respuesta contundente" por parte del Gobierno para garantizar la seguridad en la frontera y en las barriadas.

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Según Ramírez, la situación es de "colapso y desborde" y, aunque el centro de la ciudad tiene un aspecto "bastante diferente", se están produciendo "muchos problemas" en algunas barriadas donde están los migrantes que se niegan a retornar a Marruecos. EFE

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