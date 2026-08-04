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CEOE destaca la capacidad de empresas para sostener el empleo en contexto de incertidumbre

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Madrid, 4 ago (EFE).- La patronal CEOE ha destacado la capacidad de las empresas para sostener el empleo, impulsar la afiliación y mejorar la calidad de la contratación, en un contexto económico y geopolítico caracterizado por la incertidumbre.

Así lo indica en un comunicado este martes después de la publicación de los datos de paro registrado y afiliación correspondientes el mes de julio, en el que remarca que el sector privado "sigue siendo el principal motor de creación de empleo en España, gracias al esfuerzo sostenido de las empresas para mantener e impulsar la contratación en un entorno económico complejo".

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Destaca, igualmente, que se mantiene también un avance sostenido en la calidad del empleo, con casi cuatro de cada diez contratos formalizados en julio de carácter indefinido y una tasa de temporalidad que se sitúa en torno al 13,4 % de los afiliados.

En el mismo comunicado, alertan de las dificultades para cubrir vacantes y el deterioro que siguen mostrando las microempresas, lo que urge "un entorno regulatorio que refuerce la empleabilidad, favorezca la competitividad y el crecimiento de las empresas".

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La patronal pide cautela al interpretar la afiliación -que ha alcanzado niveles récord-, teniendo en cuenta el efecto del proceso de regularización de trabajadores extranjeros, que está contribuyendo positivamente al crecimiento de la afiliación.

A su juicio, parte de estas personas pueden estar incorporándose a las estadísticas de desempleo para acceder a programas de inserción laboral o facilitar su contratación mediante incentivos y bonificaciones en las cotizaciones sociales.

Respecto al paro, la patronal recuerda que España mantiene una de las tasas de desempleo más elevadas de la Unión Europea y de la OCDE, lo que refleja la persistencia de desequilibrios estructurales en el mercado laboral.

En este sentido, apuesta por "reforzar la conexión entre las políticas activas y pasivas de empleo, mejorar la adecuación entre las competencias de los trabajadores y las necesidades del tejido productivo, avanzar en la formación a lo largo de la vida y favorecer una cobertura más eficiente de las vacantes existentes". EFE

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