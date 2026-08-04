Aemet elaborará desde el día 7 un informe diario sobre nubosidad para poder ver el eclipse

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Madrid, 4 ago (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elaborará a partir del próximo día 7 una predicción especial diaria sobre nubosidad a fin de poder observar el eclipse total de sol previsto para el 12 de agosto.

En un mensaje colgado en sus redes, la Aemet ha informado hoy de que desde el próximo viernes estará disponible "un boletín diario con la predicción meteorológica general, información sobre fenómenos meteorológicos adversos y el pronóstico del peligro de incendios".

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En él, agrega, "también se incluirá la predicción de la nubosidad, parámetro clave a la hora de observar el eclipse" e informa de que este pronóstico podrá consultarse además en un visor interactivo accesible desde la web www.trioeclipses.es.

La Agencia prestará apoyo, según indica, a las autoridades de Protección Civil a fin de "permitir una mejor gestión en una jornada en la que se espera una gran afluencia de personas a espacios naturales".

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En su mensaje, el citado organismo asegura que reforzará sus predicciones meteorológicas de cara al eclipse total de sol y que el boletín incluirá "un pronóstico del tiempo general para España y se hará hincapié en los posibles fenómenos meteorológicos adversos que puedan tener lugar".

También se añadirá la predicción de temperaturas máximas y del índice de peligro de incendios.

El boletín estará disponible en la portada de la página web de la Agencia Estatal de Meteorología y se difundirá en sus redes sociales oficiales y a los medios de comunicación.

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Uno de los parámetros que mayor interés suscitan de cara a la observación del eclipse es la presencia de nubosidad en nuestros cielos. De hecho, el pasado mayo se publicó un estudio sobre la probabilidad de que los cielos estén despejados el 12 de agosto a partir de conjuntos de datos basados en observaciones y el uso de modelos matemáticos, calibrado con información de satélites.

La Aemet recuerda hoy que a partir de cinco días antes del evento ya es posible realizar una predicción de la nubosidad con ciertas garantías y, por ello, se incluirá también en el boletín de predicción.

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Además, la Agencia difundirá en sus redes sociales infografías con información sobre la nubosidad prevista y, en caso de que las condiciones meteorológicas lo hagan necesario, sobre los avisos meteorológicos en vigor, como hace habitualmente, según explica. EFE