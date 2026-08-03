Un descenso térmico marcará este lunes ante una semana que traerá "calor sin extremos"

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Madrid, 3 ago (EFE).- Las temperaturas máximas descenderán en la península de manera generalizada este lunes, que marcará el arranque de una semana con "calor sin extremos", salvo en el área mediterránea, Canarias y en Baleares, y chubascos y tormentas en el norte del país.

Así lo ha avanzado este lunes Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Señala que el calor que caracterizará los próximos días será "más propio de la época del año, sin extremos" tras haber finalizado la cuarta ola de calor del verano.

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En cuanto a las Islas Canarias, persistirán las altas temperaturas y habrá una sensación de bochorno durante gran parte de la semana con vientos alisios intensos. Por ello, en el archipiélago, "especialmente en las islas de mayor relieve, el peligro de incendios será muy alto o extremo", alerta.

Del Campo ha destacado asimismo que habrá también esta semana una mayor inestabilidad atmosférica, con posibilidad de chubascos acompañados de tormenta, fuertes y con granizo en el norte y en el este peninsular.

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La Aemet anticipa para hoy un descenso generalizado de las máximas de "entre 4 o 5 grados" frente a las registradas el domingo. Pese a ello, "el peligro de incendios va a continuar muy alto o extremo en buena parte de la península" mientras que en el sureste y en Baleares seguirá haciendo "bastante calor", con termómetros que alcanzarán los 38 a 40 grados.

La llegada de un frente dejará lluvias en Galicia y zonas próximas y se esperan chubascos y tormentas en el nordeste, en el Bajo Ebro y en Lleida, sin descartarse en Cataluña y Aragón.

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El martes se prevén mínimas más bajas en el interior peninsular y madrugadas cálidas en el litoral mediterráneo. Por el día se recuperan las máximas en general, sobre todo en el interior oriental peninsular y se rebasarán los 35 grados en la depresión del Ebro, sureste de la península, Valle del Guadalquivir y Mallorca.

La predicción contempla chubascos con tormentas en el nordeste de la península, sobre todo en Aragón, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana y calor en Canarias, donde las máximas superarán los 34 a 36 grados en amplias zonas e incluso los 40 grados en Gran Canaria.

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Las temperaturas continuarán el miércoles ascendiendo por la península y superarán los 36 grados en zonas del este, del centro y del sur del territorio, al igual que en Mallorca.

Según esto, el tiempo será más estable que en días previos con tormentas en el nordeste, que podrán ser fuertes en los entornos de Pirineos y Sistema Ibérico, podrían ir acompañadas de granizo.

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No habrá grandes cambios de temperatura en las Canarias, donde, de nuevo, los vientos alisios podrían alcanzar rachas muy fuertes y las mínimas en Gran Canaria podrían bajar de 30 grados.

La Aemet alerta de que el peligro de incendios será muy alto o extremo en las islas más montañosas.

Del Campo anticipa para el jueves vientos del norte en el norte peninsular, donde bajarán las temperaturas y habrá lluvias persistentes en el Cantábrico y en los Pirineos. Las temperaturas serán "frescas para la época" y en ciudades como A Coruña, Oviedo, Burgos, Bilbao, Vitoria o Pamplona estarán por debajo de los 25 grados.

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Los termómetros, no obstante, subirán en el suroeste, superando los 36 grados. "Habrá un contraste importante. Se superarán los 36 grados en gran parte del centro y sur de la península, con 38 o 40 grados en el Valle del Guadalquivir", observa Del Campo.

En cuanto al viernes se espera para el norte de la península que el tiempo sea más estable y las tormentas quedarán acotadas al entorno de los Pirineos, si bien la previsión para ese día y el próximo fin de semana estará "sujeta a incertidumbres". EFE

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(foto)