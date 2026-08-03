Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Trillo insta al Gobierno a exigir responsabilidades a Marruecos por la crisis de Ceuta: "Si no, algo tienen entre manos"

Imagen 6M3L4XF2HBG3RCRABUJTMEJXRY
Guardar

El exministro de Defensa Federico Trillo ha reclamado este lunes al Gobierno de España que exija "responsabilidad internacional" a Marruecos por "la invasión ilegítima e ilegal" de Ceuta porque, de no hacerlo, algo "tienen entre manos" ambos países.

En declaraciones a 'Antena 3', recogidas por Europa Press, el exministro ha insistido en que el Gobierno español debe plantear ante la Unión Europea y "el mundo" la exigencia de responsabilidad internacional de Marruecos".

PUBLICIDAD

"Mientras eso no se haga, yo no me creo ninguna de las excusas ni de Sánchez, ni de Marlaska, ni de ninguno de ellos", ha asegurado, en referencia a la reacción del jefe del Ejecutivo y el ministro del Interior tras la entrada masiva de migrantes ilegales en la ciudad autónoma.

Trillo ha recordado que el presidente del Gobierno "ha reconocido" que lo sucedido en Ceuta fue "una invasión ilegítima, con violación de las fronteras del territorio nacional". "Es además una ocupación absolutamente ilegítima e ilegal de una ciudad española y una dejación de funciones por parte del Gobierno ante una clarísima organización del otro lado de la frontera de los servicios secretos, nuevamente la policía e incluso el Ejército de los marroquíes", ha proseguido.

PUBLICIDAD

El exministro ha afeado al Ejecutivo de Pedro Sánchez "qué tienen que ocultar o qué han ofrecido" ante la falta de transparencia, especialmente tras la "cesión" del Sáhara, insistiendo en que Marruecos lo que busca es "negociar la entrega de Ceuta y Melilla". Ante esta pretensión, Trillo ha insistido en exigir al país vecino "responsabilidades" tras la crisis migratoria en Ceuta.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los expertos se ponen de acuerdo: este es el lugar donde el fuet tiene que guardarse en verano

Con las reincidentes olas de calor que han provocado las altas temperaturas en España surgen preguntas sobre la conservación de algunos alimentos

Los expertos se ponen de acuerdo: este es el lugar donde el fuet tiene que guardarse en verano

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Defensa defiende al CNI y exige a Marruecos investigar “hasta el final”

Mientras Ceuta intenta volver progresivamente a la normalidad, desde Rabat creen que la crisis se ha gestado por una combinación de la actuación de las redes de trata de personas, a la desinformación y a los malentendidos en torno a una sentencia del Tribunal Supremo

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Defensa defiende al CNI y exige a Marruecos investigar “hasta el final”

Así es Pradejón, el pueblo de La Rioja que participa en el ‘Grand Prix’: es considerado la capitál del champiñón y tiene visitas guiadas a sus cultivos

Este municipio produce cerca del 30% del champiñón cultivado en España y se ha convertido en un referente del sector

Así es Pradejón, el pueblo de La Rioja que participa en el ‘Grand Prix’: es considerado la capitál del champiñón y tiene visitas guiadas a sus cultivos

La Aemet advierte de peligro por tormenta y granizo en Cataluña y Aragón: hay aviso naranja en varios puntos de ambas comunidades

El organismo prevé una jornada de fuerte inestabilidad y recomienda extremar la precaución en las zonas afectadas

La Aemet advierte de peligro por tormenta y granizo en Cataluña y Aragón: hay aviso naranja en varios puntos de ambas comunidades

La Unión Europea llega dividida a la reunión sobre Ceuta: Von der Leyen reclama solidaridad con España mientras Italia acelera su plan para exportar el ‘modelo Albania’

La carta enviada por Ursula von der Leyen a Pedro Sánchez y la ofensiva de Italia para acelerar los centros de retorno fuera del territorio comunitario marcan la cita de este martes, en la que los Veintisiete debatirán su respuesta a la crisis migratoria de Ceuta

La Unión Europea llega dividida a la reunión sobre Ceuta: Von der Leyen reclama solidaridad con España mientras Italia acelera su plan para exportar el ‘modelo Albania’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Defensa defiende al CNI y exige a Marruecos investigar “hasta el final”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Defensa defiende al CNI y exige a Marruecos investigar “hasta el final”

La Unión Europea llega dividida a la reunión sobre Ceuta: Von der Leyen reclama solidaridad con España mientras Italia acelera su plan para exportar el ‘modelo Albania’

Ceuta abre una grieta y deja al descubierto la desconfianza de la mayoría de la UE hacia las políticas migratorias de Pedro Sánchez

La apuesta migratoria de Giorgia Meloni: así funciona el ‘modelo Albania’ con el que Italia pretende controlar la inmigración irregular en la Unión Europea

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Rabat achaca la crisis de Ceuta a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

ECONOMÍA

La Ley de Propiedad Horizontal es clara sobre los pisos que tienen la lavadora en el balcón: esta es la multa que te pueden poner

La Ley de Propiedad Horizontal es clara sobre los pisos que tienen la lavadora en el balcón: esta es la multa que te pueden poner

Los empleados que hacen horas extra gratis regalan a sus empresas casi ocho semanas de trabajo al año

El Ibex marca máximos históricos y se acerca a los 20.000 puntos mientras el precio del petróleo cae casi un 5% ante las nuevas conversaciones con Irán

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España necesita a Marruecos en la frontera y Marruecos a España en su economía: Madrid es el principal socio comercial de Rabat con más de 22.000 millones de euros en juego

DEPORTES

Qué está pasando con Diomande y por qué el Real Madrid no termina de cerrar su fichaje

Qué está pasando con Diomande y por qué el Real Madrid no termina de cerrar su fichaje

Las encrucijadas del Mourinho con el Real Madrid antes de empezar LaLiga: la titularidad en el lateral, una delantera pidiendo hueco o el escaso tiempo con los mundialistas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”