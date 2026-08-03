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Tribunal de Cuentas archiva la denuncia del PSOE sobre la gestión de hospitales en Madrid

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Madrid, 3 ago (EFE).- El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia del PSOE de Madrid contra las presuntas irregularidades en los hospitales de la Comunidad que gestionan grupos privados como Quirón y Ribera Salud.

Los socialistas denunciaron que esta gestión indirecta habría generado, supuestamente, el menoscabo de fondos públicos a causa de un control deficiente de la facturación entre centros hospitalarios.

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Sin embargo, en el auto, al que ha tenido acceso EFE, el Tribunal de Cuentas considera que el prejuicio patrimonial alegado por el PSOE-M no es "evaluable económicamente".

Asimismo, señala que la denuncia no "individualiza" ni acredita "siquiera indiciariamente" un eventual perjuicio a los caudales públicos, más allá de hacer referencia a una noticia de eldiario.es en la que se señalaba una supuesta condonación por la Comunidad de Madrid a los centros de gestión indirecta por una cuantía de 71 millones de euros.

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"La doctrina de la Sala de Justicia exige, para apreciar la presencia de responsabilidad contable, acciones u omisiones concretas vinculadas causalmente con el daño patrimonial o menoscabo producido", subraya el auto.

Con todo, el tribunal reconoce que la denuncia parte de una deducción racional y que el desequilibro en el sistema de compensación de costes "puede reflejar una gestión deficiente en perjuicio de los ingresos públicos".

Aún así, advierte de que estos indicios racionales no están debidamente identificados.

"El informe del que parte la denuncia no recoge importes o cuantías que permitan identificar un daño concreto o evaluar económicamente el impacto de esas disconformidades", añade.

El PSOE-M ha avanzado que recurrirá la decisión del Tribunal de Cuentas.

"Lo que apunta el Tribunal de Cuentas es que desde el PSOE-M hacemos un planteamiento razonable de los hechos denunciados, pero que el Tribunal no dispone de los medios para investigar", alegan fuentes del partido.

Por su parte, el Gobierno regional considera que el auto "da la razón" a la Comunidad de Madrid y que concluye que no existe responsabilidad contable ni perjuicio económico a los fondos públicos. EFE

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