Tribunal de Cuentas archiva la denuncia del PSOE sobre la gestión de hospitales en Madrid

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Madrid, 3 ago (EFE).- El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia del PSOE de Madrid contra las presuntas irregularidades en los hospitales de la Comunidad que gestionan grupos privados como Quirón y Ribera Salud.

Los socialistas denunciaron que esta gestión indirecta habría generado, supuestamente, el menoscabo de fondos públicos a causa de un control deficiente de la facturación entre centros hospitalarios.

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Sin embargo, en el auto, al que ha tenido acceso EFE, el Tribunal de Cuentas considera que el prejuicio patrimonial alegado por el PSOE-M no es "evaluable económicamente".

Asimismo, señala que la denuncia no "individualiza" ni acredita "siquiera indiciariamente" un eventual perjuicio a los caudales públicos, más allá de hacer referencia a una noticia de eldiario.es en la que se señalaba una supuesta condonación por la Comunidad de Madrid a los centros de gestión indirecta por una cuantía de 71 millones de euros.

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"La doctrina de la Sala de Justicia exige, para apreciar la presencia de responsabilidad contable, acciones u omisiones concretas vinculadas causalmente con el daño patrimonial o menoscabo producido", subraya el auto.

Con todo, el tribunal reconoce que la denuncia parte de una deducción racional y que el desequilibro en el sistema de compensación de costes "puede reflejar una gestión deficiente en perjuicio de los ingresos públicos".

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Aún así, advierte de que estos indicios racionales no están debidamente identificados.

"El informe del que parte la denuncia no recoge importes o cuantías que permitan identificar un daño concreto o evaluar económicamente el impacto de esas disconformidades", añade.

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El PSOE-M ha avanzado que recurrirá la decisión del Tribunal de Cuentas.

"Lo que apunta el Tribunal de Cuentas es que desde el PSOE-M hacemos un planteamiento razonable de los hechos denunciados, pero que el Tribunal no dispone de los medios para investigar", alegan fuentes del partido.

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Por su parte, el Gobierno regional considera que el auto "da la razón" a la Comunidad de Madrid y que concluye que no existe responsabilidad contable ni perjuicio económico a los fondos públicos. EFE