Tadej Pogačar regresa a la Vuelta de España siete años después

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Madrid, 3 ago (EFE).- El equipo UAE Team Emirates-XRG confirmó este lunes el regreso del esloveno Tadej Pogačar, reciente campeón del Tour de Francia y su corredor insignia, siete años después de su última participación.

El flamante pentacampeón del Tour será el hombre a batir en La Vuelta, la única gran rondaque le falta en su dilatado palmarés, una prueba que en la que no participaba desde su debut en 2019, cuando concluyó en tercera posición y consiguió tres victorias de etapa.

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El esloveno encabezará una alineación "equilibrada y experimentada", con la que el equipo emiratí busca consolidar los éxitos del Tour de Francia. Junto a él, correrán sus compañeros João Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke, Domen Novak e Ivo Oliveira. EFE