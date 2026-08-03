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Prisión provisional para el detenido por matar a una mujer de 27 años en Santander

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Santander, 3 ago (EFE).- El Juzgado ha decretado este lunes prisión provisional para el hombre, de 39 años, detenido por matar a su pareja, de 27, en Santander el pasado viernes.

Fuentes de la investigación han señalado a EFE que la jueza ha tomado esta decisión después de que el hombre haya comparecido en el Juzgado este lunes.

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El Ministerio de Igualdad ha confirmado este asesinato como un nuevo crimen machista.

La víctima tenía un hijo menor de edad y no había denuncias previas contra el detenido ni ella estaba en el sistema Viogén.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas este año por violencia machista en España asciende a 33 y a 1.374 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. EFE

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