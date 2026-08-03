Prisión para el dueño de un prostíbulo por agresión sexual a una mujer a la que explotaba

Guardar

València, 3 ago (EFE).- Un hombre de 33 años ha ingresado en prisión provisional tras ser detenido en Valencia por agredir sexualmente y amenazar gravemente a una mujer que ejercía la prostitución en el burdel que él regentaba.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, el hombre se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la víctima para imponerle condiciones abusivas y obligarle a mantener relaciones sexuales con él.

PUBLICIDAD

Los agentes tuvieron conocimiento de estos hechos tras la denuncia de la mujer, que aseguraba haber sido víctima de un delito relativo a la prostitución y de agresiones sexuales por parte del hombre que la explotaba.

La víctima declaró que había salido de su país de origen por su situación de vulnerabilidad para buscar oportunidades en España.

El detenido y responsable del prostíbulo, conocedor de su situación de vulnerabilidad de la víctima, le exigía mantener relaciones sexuales con él.

En una ocasión, tras una discusión con la víctima al oponerse ella a mantener relaciones sexuales con él, el hombre le envió audios amenazantes, accedió con violencia a su habitación, la agredió y trató de asfixiarla, rompió sus dispositivos móviles y la echó del burdel, informan las fuentes.

PUBLICIDAD

Por todo lo anterior, los investigadores lo detuvieron por prostitución, agresión sexual, amenazas graves, daños y lesiones. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional, informa la Policía Nacional. EFE