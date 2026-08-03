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Podemos ve "lisérgico" que Von der Leyen felicite a Marruecos y critica las políticas de la UE tras la crisis de Ceuta

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El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha cargado contra las políticas migratorias de la UE tras la crisis en Ceuta y ha tildado de "lisérgico" que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicite a Marruecos en su misiva de este lunes.

En dicha misiva, Von der Leyen ha respondido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que la crisis migratoria registrada en Ceuta por las llegadas desde Marruecos demuestra que la Unión Europea debe "hacer más" para reforzar sus fronteras en los puntos críticos, con una "vigilancia estrecha" y "el uso de barreras físicas cuando sea necesario".

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"Este incidente deja claro que debemos hacer más para reforzar nuestras fronteras en los puntos críticos, tanto mediante una vigilancia rigurosa como mediante el uso de barreras físicas cuando sea necesario", sostiene la conservadora alemana en una carta dirigida al presidente del Gobierno a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que evita pronunciarse sobre las críticas de Sánchez por la falta de solidaridad de otros socios europeos.

Además, agradece la misiva remitida por el presidente del Gobierno y le felicita por la "rápida gestión" de los retornos de quienes "entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos". "Las autoridades españolas y marroquíes gestionaron la situación de manera eficiente y eficaz", afirma.

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Ante ello, el dirigente del partido morado ha subrayado en las redes sociales que esta crisis ha provocado "casi 100 muertos" y parece que "nadie se acuerda de ellos".

Las políticas migratorias de la UE, firmadas por PP y PSOE son nefastas y de ultraderecha, convierten el Mediterráneo y el Atlántico en fosas comunes. No les importan los seres humanos. Y ya felicitar a Marruecos es lisérgico", ha zanjado.

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EuropaPress

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