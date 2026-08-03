Melilla acoge a 344 menores, el doble que antes de la crisis y 4 veces más que su límite

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Melilla, 3 ago (EFE).- Melilla acoge en estos momentos a 344 menores extranjeros no acompañados en sus centros de protección, algo más del doble de los que tenía antes de desatarse la crisis migratoria en la ciudad autónoma el pasado jueves y cuatro veces más que su capacidad máxima permitida.

En rueda de prensa, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha recordado que, según la declaración de contingencia migratoria, la ciudad tiene un límite de acogida de 84 menores, por lo que el Gobierno nacional es el que “debe hacerse cargo de los que exceden” de esa cantidad, es decir, 260.

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“Nosotros debemos tener aquí 84, nos sobran todos esos menores y es el Gobierno nacional el que tiene que dar la solución porque asume las competencias con un real decreto que es de obligado cumplimiento”, ha dicho.

Imbroda ha dicho que antes de iniciarse la crisis, “por llamarlo de alguna manera”, Melilla acogía a 168, por lo que ahora tiene “más del doble”.

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Ha advertido de que hubieran sido más de no ser por la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la Policía Local en la contención de los intentos de entrada irregular que se han producido a través de la valla, con un “brillante trabajo” por el que ha querido felicitarlos.

A falta de practicar las pruebas de edad a los menores que han entrado en los últimos días de forma irregular, Imbroda ha dicho que “hay muchos niños pequeños” y algunos de ellos han manifestado “que quieren volver” a su casa, “y eso sí es un drama”, ha dicho.

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“¿Ahora qué hacemos con estos menores que están en Melilla llorando porque quieren volverse con su familia porque los han engañado?”, ha preguntado.

Imbroda ha denunciado que Marruecos no cumple el acuerdo bilateral de 2007, en vigor desde 2013 para la repatriación segura de menores no acompañados, ya que “ha sido imposible” realizar traslados desde la ciudad autónoma al país vecino en virtud de esa norma.

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“Al niño hay que darle toda la protección según marca la ley, pero pueden volver a Marruecos aplicando este acuerdo con Marruecos para que tengan todas las garantías de que no hay ningún problema. Hay niños que quieren volver, el problema es que Marruecos nunca ha admitido a un menor suyo, nunca”, ha afirmado.

A su juicio, obligar a Marruecos a que cumpla el acuerdo “es otra asignatura pendiente que tiene España”.

En cuanto a las condiciones en el centro de protección de La Purísima, donde el comité de empresa ha pedido más vigilantes por el aumento de menores acogidos, ha dicho que hay 130 empleados en esas instalaciones, custodiadas por una patrulla de la Policía Local, a la que se suma “de vez en cuando” la Guardia Civil y que no se han registrado incidentes.

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En cualquier caso, ha recordado que Melilla ha llegado a acoger a un millar de migrantes “hace años, en las épocas de grandes avalanchas”, y está pendiente de realizar una mejora del centro de La Purísima con una obra de más de dos millones de euros cuya adjudicación ha quedado desierta. EFE

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