Más de 1.340.000 viajeros en los puertos españoles del Paso del Estrecho desde junio

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Algeciras (Cádiz), 3 ago (EFE).- La Operación Paso del Estrecho (OPE), que se inició el pasado 15 de junio y finalizará el próximo 15 de septiembre una vez completada la fase de retorno, ha registrado hasta este domingo el paso de 1.347.858 viajeros por los puertos españoles utilizados en este dispositivo, así como de 337.924 vehículos.

El número de rotaciones total en este periodo ha ascendido a 3.730. Según datos oficiales de Protección Civil, Algeciras acumula 736.759 pasajeros, 202.307 vehículos y 2.536 rotaciones. En cuanto a Tarifa, los pasajeros son 237.715, los vehículos, 39.957 y las rotaciones, 767.

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Los números que registran el resto de puertos españoles implicados en la OPE (Alicante, Almería, Málaga, Motril (Granada) y Valencia) distan mucho de los de Algeciras. En cuanto a Tarifa, solo supera sus registros Almería con 246.457 pasajeros y 62.508 coches, aunque con muchas menos rotaciones, 271.

Los puertos de Algeciras y Tarifa viven este lunes una jornada mucho más sosegada que el fin de semana, tras registrarse un descenso en el número de vehículos que llegan para embarcar. EFE

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