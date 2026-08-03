Martín Presa "espera" que el Rayo pueda jugar en el estadio de Vallecas

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Madrid, 03 ago (EFE).- Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, “espera” que el equipo franjirrojo pueda jugar en Vallecas tras la reunión con el consejero de la Comunidad de Madrid Mariano de Paco Serrano este lunes, en la que también estuvieron presentes los futbolistas de la plantilla Isi Palazón y Iván Balliu.

“Esperemos que sí”, respondió Martín Presa preguntado por si el Rayo jugará en el estadio de Vallecas y aseguró que en las próximas horas el club “emitirá un comunicado”.

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Presa, que se mostró esquivo e intentó eludir a los medios de comunicación, se reunió esta mañana en presencia los capitanes de la primera plantilla con el consejero De Paco Serrano en la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.

Según confirmó el consejero, el Rayo Vallecano abrirá mañana martes sus puertas para que la Comunidad de Madrid pueda realizar una inspección para iniciar las obras de urgencia previstas después de que el club le haya impedido la entrada dos días consecutivos.

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La presencia de los futbolistas Isi y Balliu se produce después de que la plantilla franjirroja difundiera un comunicado en el que expresó su deseo de continuar jugando en Vallecas y reclamó "respeto", así como una solución que permita al equipo competir junto a su afición y en su barrio.

La Comunidad suspendió cautelarmente la concesión del estadio al Rayo Vallecano y denunció que representantes del club impidieron durante varios días la entrada de técnicos y operarios enviados para comenzar las actuaciones previstas. EFE

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(foto) (vídeo)