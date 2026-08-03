Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Martín Presa "espera" que el Rayo pueda jugar en el estadio de Vallecas

Guardar

Madrid, 03 ago (EFE).- Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, “espera” que el equipo franjirrojo pueda jugar en Vallecas tras la reunión con el consejero de la Comunidad de Madrid Mariano de Paco Serrano este lunes, en la que también estuvieron presentes los futbolistas de la plantilla Isi Palazón y Iván Balliu.

“Esperemos que sí”, respondió Martín Presa preguntado por si el Rayo jugará en el estadio de Vallecas y aseguró que en las próximas horas el club “emitirá un comunicado”.

PUBLICIDAD

Presa, que se mostró esquivo e intentó eludir a los medios de comunicación, se reunió esta mañana en presencia los capitanes de la primera plantilla con el consejero De Paco Serrano en la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.

Según confirmó el consejero, el Rayo Vallecano abrirá mañana martes sus puertas para que la Comunidad de Madrid pueda realizar una inspección para iniciar las obras de urgencia previstas después de que el club le haya impedido la entrada dos días consecutivos.

PUBLICIDAD

La presencia de los futbolistas Isi y Balliu se produce después de que la plantilla franjirroja difundiera un comunicado en el que expresó su deseo de continuar jugando en Vallecas y reclamó "respeto", así como una solución que permita al equipo competir junto a su afición y en su barrio.

La Comunidad suspendió cautelarmente la concesión del estadio al Rayo Vallecano y denunció que representantes del club impidieron durante varios días la entrada de técnicos y operarios enviados para comenzar las actuaciones previstas. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los expertos se ponen de acuerdo: este es el lugar donde el fuet tiene que guardarse en verano

Con las reincidentes olas de calor que han provocado las altas temperaturas en España surgen preguntas sobre la conservación de algunos alimentos

Los expertos se ponen de acuerdo: este es el lugar donde el fuet tiene que guardarse en verano

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Defensa defiende al CNI y exige a Marruecos investigar “hasta el final”

Mientras Ceuta intenta volver progresivamente a la normalidad, desde Rabat creen que la crisis se ha gestado por una combinación de la actuación de las redes de trata de personas, a la desinformación y a los malentendidos en torno a una sentencia del Tribunal Supremo

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Defensa defiende al CNI y exige a Marruecos investigar “hasta el final”

Así es Pradejón, el pueblo de La Rioja que participa en el ‘Grand Prix’: es considerado la capitál del champiñón y tiene visitas guiadas a sus cultivos

Este municipio produce cerca del 30% del champiñón cultivado en España y se ha convertido en un referente del sector

Así es Pradejón, el pueblo de La Rioja que participa en el ‘Grand Prix’: es considerado la capitál del champiñón y tiene visitas guiadas a sus cultivos

La Aemet advierte de peligro por tormenta y granizo en Cataluña y Aragón: hay aviso naranja en varios puntos de ambas comunidades

El organismo prevé una jornada de fuerte inestabilidad y recomienda extremar la precaución en las zonas afectadas

La Aemet advierte de peligro por tormenta y granizo en Cataluña y Aragón: hay aviso naranja en varios puntos de ambas comunidades

La Unión Europea llega dividida a la reunión sobre Ceuta: Von der Leyen reclama solidaridad con España mientras Italia acelera su plan para exportar el ‘modelo Albania’

La carta enviada por Ursula von der Leyen a Pedro Sánchez y la ofensiva de Italia para acelerar los centros de retorno fuera del territorio comunitario marcan la cita de este martes, en la que los Veintisiete debatirán su respuesta a la crisis migratoria de Ceuta

La Unión Europea llega dividida a la reunión sobre Ceuta: Von der Leyen reclama solidaridad con España mientras Italia acelera su plan para exportar el ‘modelo Albania’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Defensa defiende al CNI y exige a Marruecos investigar “hasta el final”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Defensa defiende al CNI y exige a Marruecos investigar “hasta el final”

La Unión Europea llega dividida a la reunión sobre Ceuta: Von der Leyen reclama solidaridad con España mientras Italia acelera su plan para exportar el ‘modelo Albania’

Ceuta abre una grieta y deja al descubierto la desconfianza de la mayoría de la UE hacia las políticas migratorias de Pedro Sánchez

La apuesta migratoria de Giorgia Meloni: así funciona el ‘modelo Albania’ con el que Italia pretende controlar la inmigración irregular en la Unión Europea

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Rabat achaca la crisis de Ceuta a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

ECONOMÍA

La Ley de Propiedad Horizontal es clara sobre los pisos que tienen la lavadora en el balcón: esta es la multa que te pueden poner

La Ley de Propiedad Horizontal es clara sobre los pisos que tienen la lavadora en el balcón: esta es la multa que te pueden poner

Los empleados que hacen horas extra gratis regalan a sus empresas casi ocho semanas de trabajo al año

El Ibex marca máximos históricos y se acerca a los 20.000 puntos mientras el precio del petróleo cae casi un 5% ante las nuevas conversaciones con Irán

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España necesita a Marruecos en la frontera y Marruecos a España en su economía: Madrid es el principal socio comercial de Rabat con más de 22.000 millones de euros en juego

DEPORTES

Qué está pasando con Diomande y por qué el Real Madrid no termina de cerrar su fichaje

Qué está pasando con Diomande y por qué el Real Madrid no termina de cerrar su fichaje

Las encrucijadas del Mourinho con el Real Madrid antes de empezar LaLiga: la titularidad en el lateral, una delantera pidiendo hueco o el escaso tiempo con los mundialistas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”