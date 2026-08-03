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Marlaska trasladará a ministros de la UE el compromiso de España con el control fronterizo

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Madrid, 3 ago (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladará este martes a su homólogos de la Unión Europea que España "está comprometida con el control de las fronteras europeas" y que practica una política migratoria "responsable con sus obligaciones y solidaria con el resto de Estados miembros".

Así lo transmitirá mañana en la reunión que tendrá lugar a las 10:00 del consejo de ministros de Interior de la Unión Europea convocada a raíz de la última crisis migratoria en Ceuta, provocada por una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, que el Gobierno cifra en 50.000 y el ejecutivo ceutí en 80.000.

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En la reunión, Marlaska también defenderá que España aplica una política migratoria "preventiva, no cortoplacista, que ofrece resultados estables y sólidos" gracias a la cooperación con países de origen y tránsito y también con Marruecos, "un socio leal con el que mantiene una estrecha colaboración basada en la confianza mutua, y que es clave en el combate de la migración irregular y en muchos otros ámbitos, como la cooperación policial", según han trasladado fuentes del Ministerio del Interior.

Al término de la reunión del consejo extraordinario de ministros, Marlaska atenderá a los medios de comunicación desde la sede del ministerio para explicar el contenido de la reunión.

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El titular de Interior transmitirá, asimismo, su confianza en que se "reconducirán" los "incrementos" de llegadas irregulares en las ciudades autónomas y que España "hará frente a cualquier crisis, a las que están expuestos todos los países de primera entrada de la Unión Europea".

Está previsto también, subrayan las fuentes, que el ministro exponga las cifras de llegadas irregulares a España, que se redujeron en más de un 42 % en 2025 y con un descenso cercano al 25 % en el conjunto de España, según los últimos datos recogidos hasta el 16 de julio.

Como prueba del "compromiso" de España con el control de las fronteras europeas y de que cumple con la normativa fronteriza comunitaria, Marlaska hará referencia a la implantación del Entry Exit System en el Estado.

Para Interior, la política migratoria de España "ofrece resultados estables y sólidos, gracias a la cooperación con los países de origen y tránsito, como Mauritania, Senegal, Gambia y, también, Marruecos". EFE

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