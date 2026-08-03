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Maíllo pide al Gobierno que llame a consultas al embajador de Marruecos tras el "ataque híbrido" en Ceuta

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El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha pedido este lunes al Gobierno que llame a consultas al embajador de Marruecos en España tras la incursión masiva de decenas de miles de marroquíes en Ceuta durante el 30 y 31 de julio a través de espigón del Tarajal, que se ha saldado con al menos 72 muertos.

"Es evidente que Marruecos es el responsable de esta tragedia", ha afirmado Maíllo en una atención a los medios en el Parlamento andaluz recogida por Europa Press. "Creemos que es una medida de contundencia ante una crisis en la que no se puede mirar para otro lado", ha señalado en referencia a la petición al gobierno. A la petición de consultas al embajador, ha sumado la convocatoria de una reunión de un gabinete de crisis.

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El portavoz del grupo parlamentario ha transmitido "el dolor" sobre la muerte las personas migrantes y ha señalado la necesidad de "modificar la estrategia" frente a Marruecos. "No es un socio fiable", ha subrayado al mismo tiempo que ha asegurado que "es el momento para un giro" en las relaciones con el país tras lo que ha calificado como "un ataque híbrido".

Maíllo ha lamentado la postura de los países de la Unión Europea que "han atacado" a España "en lugar de mostrar solidaridad" tras lo sucedido en Ceuta. "Los países europeos, principalmente Italia y Finlandia, que están conformados con la extrema derecha, han actuado de una manera infame sabiendo que sus propuestas no iban a ningún lado en términos legales", ha remarcado.

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En esta línea, ha alineado al PP y Vox en "el discurso de desestabilización" frente "a la cohesión" y a los que ha señalado como "anti-españoles en esta crisis". "El papel de la presidenta de la Comisión ha sido abrazarse a la internacional de la extrema derecha, como ha sido el papel de Feijóo y Abascal", ha reafirmado.

Sobre las personas que aún continúan en Ceuta, Maíllo ha señalado que "prácticamente la totalidad" son de origen subsahariano y ha defendido que "deben ser acogidos con el régimen de protección internacional".

"Una sociedad que no se conmueve ante esta actitud criminal de un Marruecos que desprecia la vida de sus propios ciudadanos, no es una sociedad que nosotros queramos construir", ha subrayado.

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EuropaPress

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