Lautaro Spatz, defensa central argentino, refuerza la zaga del Andorra

Guardar

Andorra La Vella, 3 ago (EFE).- Lautaro Spatz, defensa central argentino, ha fichado por el FC Andorra para reforzar la zaga del club del Principado, procedente del Villarreal B, y ha firmado un contrato de dos temporadas más una opcional.

El argentino debutará en la Liga Hypermotion después de jugar el curso pasado con el segundo equipo 31 partidos con el segundo equipo del Villarreal, en los que marcó tres goles. EFE

PUBLICIDAD

vds/and/jl