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La directora deportiva pasa al banquillo: Raquel Romo dirigirá al Meins Avenida

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Salamanca, 3 ago (EFE).- De los despachos al banquillo, la hasta ahora directora deportiva del Meins Avenida de Salamanca, Raquel Romo, dirigirá como entrenadora al equipo del que formó parte como jugadora, entrenadora asistente y miembro del cuerpo técnico en diferentes etapas, así como en los equipos de cantera hasta sumar veinticinco años de vinculación.

Raquel Romo (Salamanca, 1986) recoge el testigo de Anna Montañana, entrenadora durante las dos últimas temporadas, y tendrá como asistente a Pablo García, que continúa, ha informad este lunes el club a través de un mensaje difundido en las redes sociales.

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"Es un día muy feliz para mí porque por una vez se hace justicia mayúscula. He presentado mucha gente en estos veinticinco años aquí, y hoy es de los días que me siento más orgulloso por la persona que es, por lo que ha sido en este club y por su trayectoria", ha manifestado el presidente, Jorge Recio, sobre la figura de Raquel Romo.

Ha añadido que "es el fichaje estrella de esta temporada" y pronosticado que toda la ciudad "va a estar encantada de que ella lleve tomo el timón" durante una temporada que a su juicio "seguramente va a ser la más complicada que vamos a vivir en los últimos años y que ella lleve las riendas es estar orgulloso y saber que ese ADN Avenida lo lleva encima”.

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"Nosotros sabíamos que iba a ser ella desde hace mucho tiempo. Los proyectos importantes acaban con la persona más importante que, en este caso, es Raquel", ha desvelado.

La entrenadora, por su parte, ha explicado en el mismo anuncio que tiene "una ilusión tremenda por esta oportunidad” y que tras más de dos décadas en el club se siente preparada para este reto: "Sería poco honesto aceptar si no lo estuviese, es un reto importante pero he ido acumulando experiencias y criterio para asumir la responsabilidad de la mejor forma", ha agregado.

Raque Romo ha sido once temporadas entrenadora asistente en el primer equipo, tras formar parte de los cuerpos técnicos de Alberto Miranda, Víctor Lapeña, Lino López, Miguel Ángel Ortega, Roberto Íñiguez, Pepe Vázquez, Nacho Martínez y, en las dos últimas campañas, Anna Montañana.

Asimismo, ha formado parte de cuerpos técnicos de todas las categorías inferiores de selección española y, desde el año pasado, lo hace en la selección absoluta donde ya ha logrado una plata europea y este verano competirá en el Mundial. EFE

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nmb/rjh/og

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