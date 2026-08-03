La Copa del Rey Mapfre respira con la prórroga de la concesión del RCNP

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Palma, 3 ago (EFE). - La Copa del Rey Mapfre vivirá su edición número 44 y se acerca a un 50 aniversario que será posible tras conocerse la prolongación de la concesión del Real Club Náutico de Palma, lo que ha generado alivio entre los participantes.

Este era un problema que había preocupado tanto a los equipos como a la organización, que veía como peligraba el futuro más inmediato de la competición más importante de vela en el panorama internacional.

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El presidente del Real Club Náutico de Palma, Rafael Gil, celebra una noticia que asegura el futuro de la Copa del Rey Mapfre: "Coincide con una consolidación de nuestra continuidad en la concesión, lo cual nos asegura que puedan haber al menos 20 años más, es fantástica la salud y el futuro de la Copa del Rey".

"Yo creo que la Copa se encuentra en un estado excelente de salud. 44 es una edad muy buena para todos, pero para un evento que se prevé que se perpetúe en el tiempo también lo es", bromeaba sobre la larga trayectoria de la competición.

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De esta forma, la 44 Copa del Rey Mapfre saldrá a navegar este martes con el inicio de las pruebas con la seguridad de que se mantendrá en el tiempo que había perdido en el último lustro.EFE

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