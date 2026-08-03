Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

La Copa del Rey Mapfre respira con la prórroga de la concesión del RCNP

Guardar

Palma, 3 ago (EFE). - La Copa del Rey Mapfre vivirá su edición número 44 y se acerca a un 50 aniversario que será posible tras conocerse la prolongación de la concesión del Real Club Náutico de Palma, lo que ha generado alivio entre los participantes.

Este era un problema que había preocupado tanto a los equipos como a la organización, que veía como peligraba el futuro más inmediato de la competición más importante de vela en el panorama internacional.

PUBLICIDAD

El presidente del Real Club Náutico de Palma, Rafael Gil, celebra una noticia que asegura el futuro de la Copa del Rey Mapfre: "Coincide con una consolidación de nuestra continuidad en la concesión, lo cual nos asegura que puedan haber al menos 20 años más, es fantástica la salud y el futuro de la Copa del Rey".

"Yo creo que la Copa se encuentra en un estado excelente de salud. 44 es una edad muy buena para todos, pero para un evento que se prevé que se perpetúe en el tiempo también lo es", bromeaba sobre la larga trayectoria de la competición.

PUBLICIDAD

De esta forma, la 44 Copa del Rey Mapfre saldrá a navegar este martes con el inicio de las pruebas con la seguridad de que se mantendrá en el tiempo que había perdido en el último lustro.EFE

1012193

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Mientras Ceuta intenta volver progresivamente a la normalidad, desde Rabat creen que la crisis se ha gestado por una combinación de la actuación de las redes de trata de personas, a la desinformación y a los malentendidos en torno a una sentencia del Tribunal Supremo

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 3 agosto

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 3 agosto

Las 10 claves de una experta en nutrición para hacer que un picoteo entre horas sea saludable

Elegir frutas, verduras o frutos secos ayudan a llevar un patrón alimenticio ajustado a la dieta mediterránea

Las 10 claves de una experta en nutrición para hacer que un picoteo entre horas sea saludable

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

El restaurante de un famoso chef andaluz en el que Kanye West cenó durante su paso por Madrid: con unas vistas impresionantes y recetas de alta cocina

El polémico artista estadounidense ha sido visto cenando en el restaurante que Dani García lidera en la azotea del hotel Four Seasons

El restaurante de un famoso chef andaluz en el que Kanye West cenó durante su paso por Madrid: con unas vistas impresionantes y recetas de alta cocina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Ceuta abre una grieta y deja al descubierto la desconfianza de la mayoría de la UE hacia las políticas migratorias de Pedro Sánchez

La apuesta migratoria de Giorgia Meloni: así funciona el ‘modelo Albania’ con el que Italia pretende controlar la inmigración irregular en la Unión Europea

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Rabat achaca la crisis de Ceuta a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

La migración irregular en Europa, con datos de Frontex y del Ministerio del Interior de España: la entrada de personas de fuera de la UE ha caído un 37% en 2026

ECONOMÍA

Los empleados que hacen horas extra gratis regalan a sus empresas casi ocho semanas de trabajo al año

Los empleados que hacen horas extra gratis regalan a sus empresas casi ocho semanas de trabajo al año

El Ibex marca máximos históricos y se acerca a los 20.000 puntos mientras el precio del petróleo cae casi un 5% ante las nuevas conversaciones con Irán

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España necesita a Marruecos en la frontera y Marruecos a España en su economía: Madrid es el principal socio comercial de Rabat con más de 22.000 millones de euros en juego

El techo de cristal del IBEX 35: los Comités de Dirección de las empresas tendrían que duplicar el número de mujeres para llegar al 40% marcado por la ley

DEPORTES

Las encrucijadas del Mourinho con el Real Madrid antes de empezar LaLiga: la titularidad en el lateral, una delantera pidiendo hueco o el escaso tiempo con los mundialistas

Las encrucijadas del Mourinho con el Real Madrid antes de empezar LaLiga: la titularidad en el lateral, una delantera pidiendo hueco o el escaso tiempo con los mundialistas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”

Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino