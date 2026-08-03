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La CNMC fija coste de reposición posapagón en 38,7 millones y se repercutirá en la factura

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Madrid, 3 ago (EFE).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha cifrado en 38,7 millones de euros el coste total de reposición por el apagón peninsular del 28 de abril de 2025, de los que 29,6 millones todavía están pendientes de liquidación.

Dicha cuantía se repercutirá en la factura durante un año, según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se aclara que, con un consumo en el sistema peninsular similar al del año móvil hasta el pasado febrero, el coste unitario estimado para la demanda sería de unos 0,12 euros/megavatio hora (MWh).

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En la resolución, el regulador fija los criterios para la liquidación por el operador del sistema, Red Eléctrica, de los días 28 y 29 de abril de 2025, cuando quedó suspendido el mercado como consecuencia del 'cero eléctrico' en la España peninsular y Portugal.

A tenor de sus cálculos, el coste de la reposición relativo a las instalaciones de generación rondaría los 33,1 millones de euros, a los que habría que añadir la partida asociada a los intercambios de apoyo en la interconexión con Francia. Así, el coste total estimado podría situarse en torno a los 38,7 millones.

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No obstante, recuerda la CNMC, la generación que participó en la reposición del sistema ya ha recibido parte de este importe, de modo que el total pendiente de liquidación ascendería a unos 29,6 millones.

Sobre cómo cubrir este monto, el organismo entiende que la financiación no debe aplicarse a quienes consumieron electricidad en esos dos días al suponer un coste "muy elevado, concentrado en unas pocas horas y por penalizar, sin justificación, a la demanda que recuperó antes el servicio".

En su lugar, estima más adecuado incorporar ficha financiación en la demanda futura durante un periodo no superior a un año, para distribuir el coste "de manera laminada y evitar impactos puntuales significativos".

A título informativo, la CNMC explica que si se toman los 29,6 millones de euros pendientes y se supone una liquidación en doce meses, con una demanda peninsular de 241.595 gigavatios hora (GWh) -similar a la del año móvil hasta este febrero-, el coste unitario estimado para la demanda sería de 0,12 euros/MWh.

Cabe señalar que el consumo de un hogar tipo no se plasma en MWh sino en una unidad menor, los kilovatios hora (kWh), de modo que el impacto sería inferior (0,00012 euros/kWh).

El inicio del periodo de liquidación será, como máximo, el primer día del mes siguiente transcurridos cuatro meses desde la publicación de la resolución en el BOE. Además, Red Eléctrica comunicará, con una antelación de dos meses respecto a la liquidación, el coste mensual de reposición y el calendario.

Durante la tramitación, la CNMC ha recibido alegaciones que interesaban financiar los costes de reposición con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), al entender que imputarlos a la demanda era cuestionable, ya que el apagón "es ajeno a cualquier responsabilidad de los consumidores".

Ahora el organismo aclara que carece de competencias para establecer una financiación a través de los PGE, de lo que, en su caso, esta posibilidad tendría que ser contemplada por otros órganos de la Administración.

Asimismo, determinadas asociaciones de consumidores denunciaron durante el proceso que repercutir directamente el coste al usuario constituiría "una práctica abusiva, al trasladarle las consecuencias económicas de fallos o errores de gestión que no les serían imputables".

No obstante, precisa el regulador, no se trata de trasladar al consumidor el importe de los daños derivados del incidente sino de determinar el precio de las entregas de energía que se realizaron para restablecer el suministro en un contexto en el que el mercado, que habría permitido fijar este coste, estaba suspendido.

Y es que "tales entregas de energía se produjeron y respondieron a un consumo efectivo de la demanda tras la interrupción del suministro", sentencia la CNMC. EFE

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