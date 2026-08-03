La Audiencia Nacional pide un informe policial sobre la entrada de migrantes a Ceuta

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Madrid, 3 ago (EFE).- La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado a la Policía Nacional un informe sobre "la entrada irregular masiva" de migrantes en Ceuta en los últimos días para comprobar "si nos encontramos ante una acción concertada o dirigida" por algún "grupo criminal".

La magistrada hace esta petición a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (Ucrif) con carácter previo a resolver sobre si la Audiencia Nacional tiene competencia para investigar una denuncia presentada por el partido Iustitia Europa sobre la entrada masiva a la ciudad autónoma de personas procedentes de Marruecos la semana pasada.

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Por el momento, Tardón ha dictado un auto, al que ha tenido acceso EFE este lunes, en el que incoa diligencias previas tras recibir la denuncia del partido, que pide investigar "delitos contra la Seguridad del Estado, delitos contra la Nación, favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos".

En su resolución, la magistrada afirma que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

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Ahora bien, antes de decidir si estos hechos deben ser investigados en la Audiencia Nacional, la jueza solicita un informe para saber "si nos encontramos ante una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal y de cuantos elementos de identificación de quienes hubieran podido participar en tales acciones, de tener alguna constancia sobre ello".

"Con la apertura de estas diligencias, Iustitia Europa considera que la Justicia reconoce la necesidad de investigar unos hechos de extraordinaria gravedad que afectan a la integridad de las fronteras españolas y al interés general, iniciándose así un procedimiento destinado a esclarecer la posible existencia de responsabilidades penales", indica el partido en un comunicado.

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Este lunes, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha elevado a 88 la cifra de personas que han aparecido muertas en las inmediaciones del espigón fronterizo del Tarajal como consecuencia de la entrada masiva de miles de personas el pasado 30 de julio.EFE