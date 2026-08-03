Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

La AN pide un informe para investigar si la crisis migratoria de Ceuta responde a la acción de un "grupo criminal"

Imagen 3OT7XSBKGFBQNMM7WOXYSTLFVY
Guardar

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha pedido a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF) de la Policía Nacional que emita un informe sobre la "entrada irregular masiva" de decenas de miles de personas desde Marruecos a Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio, con el objetivo de saber si se trata de una "acción concertada".

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada acuerda abrir diligencias previas tras una denuncia de la organización Iustitia Europa, que el pasado 30 de julio interpuso una denuncia penal contra funcionarios, "integrantes de organizaciones criminales" y autoridades españolas y extranjeras que pudieran ser identificadas.

PUBLICIDAD

Iustitia Europa interpuso la denuncia por presuntos delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, por favorecimiento de la inmigración ilegal y el tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.

Ahora, la magistrada reclama a la UCRIF que traslade "cuantos elementos de identificación de quienes hubieran podido participar en tales acciones" o "de tener alguna constancia" sobre los hechos.

PUBLICIDAD

Tardón, que también acuerda informar de la apertura de diligencias a la Fiscalía, señala que todavía está pendiente de "resolver" la "competencia penal" de la Audiencia Nacional sobre los hechos denunciados.

En la denuncia, la entidad remarcó que la "movilización" de personas migrantes de Marruecos a Ceuta "no puede ser calificada como un fenómeno migratorio ordinario o espontáneo" por la "dimensión temporal y la concentración de miles de individuos lanzándose simultáneamente al mar desde las costas marroquíes".

"Nos encontramos ante una instrumentalización de flujos migratorios que, por su volumen y forma de ejecución, supone un desbordamiento de las capacidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los servicios de acogida, comprometiendo la integridad territorial y la seguridad pública en una frontera exterior de la Unión Europea", detalló.

Asimismo, "la pasividad observada en las costas de origen sugiere una relajación deliberada de los controles fronterizos por parte de Marruecos, lo que podría constituir una cooperación necesaria o una tolerancia consciente para permitir la salida masiva hacia España, utilizando la presión migratoria como una herramienta de coacción política o diplomática, no siendo la primera vez que sucede a esta escala", añadió.

Unas 50.000 personas entraron masivamente el pasado jueves a Ceuta a través del espigón del Tarajal, en la frontera con Marruecos, una acción que le ha costado la vida a al menos 72 migrantes, según datos de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Filetes de calabacín rebozados, una receta facilísima para disfrutar de esta verdura de una forma diferente

Acompañados de una salsa casera o una ensalada sencilla, estos filetes de calabacín son ideales para una cena ligera de verano

Filetes de calabacín rebozados, una receta facilísima para disfrutar de esta verdura de una forma diferente

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Mientras Ceuta intenta volver progresivamente a la normalidad, desde Rabat creen que la crisis se ha gestado por una combinación de la actuación de las redes de trata de personas, a la desinformación y a los malentendidos en torno a una sentencia del Tribunal Supremo

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 3 agosto

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 3 agosto

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

El emotivo recuerdo del abogado de la familia de Edwin Arrieta cuando se cumplen tres años del crimen de Daniel Sancho

Juango Ospina, representante legal de los familiares del cirujano colombiano, comparte un mensaje en memoria de la víctima y reconoce que el caso marcó su vida “en lo profesional y en lo personal”

El emotivo recuerdo del abogado de la familia de Edwin Arrieta cuando se cumplen tres años del crimen de Daniel Sancho
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Ceuta abre una grieta y deja al descubierto la desconfianza de la mayoría de la UE hacia las políticas migratorias de Pedro Sánchez

La apuesta migratoria de Giorgia Meloni: así funciona el ‘modelo Albania’ con el que Italia pretende controlar la inmigración irregular en la Unión Europea

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Rabat achaca la crisis de Ceuta a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

La migración irregular en Europa, con datos de Frontex y del Ministerio del Interior de España: la entrada de personas de fuera de la UE ha caído un 37% en 2026

ECONOMÍA

El Ibex marca máximos históricos y se acerca a los 20.000 puntos mientras el precio del petróleo cae casi un 5% ante las nuevas conversaciones con Irán

El Ibex marca máximos históricos y se acerca a los 20.000 puntos mientras el precio del petróleo cae casi un 5% ante las nuevas conversaciones con Irán

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España necesita a Marruecos en la frontera y Marruecos a España en su economía: Madrid es el principal socio comercial de Rabat con más de 22.000 millones de euros en juego

El techo de cristal del IBEX 35: los Comités de Dirección de las empresas tendrían que duplicar el número de mujeres para llegar al 40% marcado por la ley

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

DEPORTES

Las encrucijadas del Mourinho con el Real Madrid antes de empezar LaLiga: la titularidad en el lateral, una delantera pidiendo hueco o el escaso tiempo con los mundialistas

Las encrucijadas del Mourinho con el Real Madrid antes de empezar LaLiga: la titularidad en el lateral, una delantera pidiendo hueco o el escaso tiempo con los mundialistas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”

Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino