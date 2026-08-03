La AN pide un informe para investigar si la crisis migratoria de Ceuta responde a la acción de un "grupo criminal"

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La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha pedido a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF) de la Policía Nacional que emita un informe sobre la "entrada irregular masiva" de decenas de miles de personas desde Marruecos a Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio, con el objetivo de saber si se trata de una "acción concertada".

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada acuerda abrir diligencias previas tras una denuncia de la organización Iustitia Europa, que el pasado 30 de julio interpuso una denuncia penal contra funcionarios, "integrantes de organizaciones criminales" y autoridades españolas y extranjeras que pudieran ser identificadas.

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Iustitia Europa interpuso la denuncia por presuntos delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, por favorecimiento de la inmigración ilegal y el tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.

Ahora, la magistrada reclama a la UCRIF que traslade "cuantos elementos de identificación de quienes hubieran podido participar en tales acciones" o "de tener alguna constancia" sobre los hechos.

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Tardón, que también acuerda informar de la apertura de diligencias a la Fiscalía, señala que todavía está pendiente de "resolver" la "competencia penal" de la Audiencia Nacional sobre los hechos denunciados.

En la denuncia, la entidad remarcó que la "movilización" de personas migrantes de Marruecos a Ceuta "no puede ser calificada como un fenómeno migratorio ordinario o espontáneo" por la "dimensión temporal y la concentración de miles de individuos lanzándose simultáneamente al mar desde las costas marroquíes".

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"Nos encontramos ante una instrumentalización de flujos migratorios que, por su volumen y forma de ejecución, supone un desbordamiento de las capacidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los servicios de acogida, comprometiendo la integridad territorial y la seguridad pública en una frontera exterior de la Unión Europea", detalló.

Asimismo, "la pasividad observada en las costas de origen sugiere una relajación deliberada de los controles fronterizos por parte de Marruecos, lo que podría constituir una cooperación necesaria o una tolerancia consciente para permitir la salida masiva hacia España, utilizando la presión migratoria como una herramienta de coacción política o diplomática, no siendo la primera vez que sucede a esta escala", añadió.

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Unas 50.000 personas entraron masivamente el pasado jueves a Ceuta a través del espigón del Tarajal, en la frontera con Marruecos, una acción que le ha costado la vida a al menos 72 migrantes, según datos de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.