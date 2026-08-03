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La Aemet activa avisos en 6 comunidades, de nivel 'rojo' en Gran Canaria por calor extremo

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Madrid, 3 AGO (efe).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos ante el riesgo de tormentas, lluvias y altas temperaturas en seis comunidades autónomas, con un nivel 'rojo' (peligro extraordinario) en la isla de Gran Canaria ante el calor extremo, que rondará los 40 grados.

El aviso 'rojo' en Gran Canaria se focaliza en las cumbres y en el este, el sur y el oeste de la isla, según los datos de la Aemet, que ha activado avisos por altas temperaturas en todo el archipiélago, con un nivel 'naranja' (peligro importante) en la isla de Tenerife, ante la previsión de que los termómetros se disparen hasta los 37 grados en el este, el sur y el oeste de la isla.

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En el resto de las islas canarias (Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro) los avisos activados son de nivel 'amarillo' (peligro bajo) debido también a las altas temperaturas que se van a registrar, y en La Gomera y Gran Canaria también hay alertas de nivel amarillo por los fuertes vientos que van a azotar en muchos lugares, que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

En la península hay avisos de nivel 'naranja' en las comunidades de Cataluña y Aragón ante la previsión de que se registren fuertes tormentas en la depresión central de Lleida y Tarragona, en el sur de Huesca y en el Bajo Aragón de Teruel, y la Aemet ha anunciado que pueden ir acompañadas de granizo, con bolas superiores a 2 centímetros y rachas muy fuertes de viento.

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Además de las fuertes tormentas, en las mismas zonas y en el centro de Huesca y en el pirineo oscense y de Lleida se van a registrar intensas lluvias que dejarán acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado, por lo que se han activado avisos de nivel 'amarillo'.

En el pirineo de Lleida también hay avisos por altas temperaturas, que pueden alcanzar los 35 grados, y en la ribera del Ebro en la provincia de Zaragoza, el sur de Huesca y la depresión central de Lleida los termómetros llegarán a los 36 grados, por lo que se han activado avisos de nivel 'amarillo'.

El mapa de avisos previsto para hoy se completa con alertas de nivel 'naranja' en las comarcas malagueñas de Sol y Guadalhorce por altas temperaturas -hasta 39 grados-, y en la provincia de Almería y en Murcia hay avisos de nivel 'amarillo' ante la previsión de que los termómetros alcancen puntualmente los 40 grados.

En Baleares se ha activado un aviso de nivel 'amarillo' en la isla de Mallorca por altas temperaturas, ya que se alcanzarán los 37 grados, según los datos de la Aemet. EFE

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