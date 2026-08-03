La actriz Elena Anaya recibirá el Faro Verde del Festival de Cine de Santander

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Santander, 3 ago (EFE).- La actriz Elena Anaya recibirá el Faro Verde de la décima edición del Festival de Cine de Santander, que se celebrará del 11 al 17 de septiembre, en reconocimiento a su compromiso con la defensa del medio ambiente y la sensibilización social, ha informado este lunes la organización.

El premio distingue cada año a profesionales, entidades o personalidades del sector audiovisual que contribuyen a promover la sostenibilidad y la protección del entorno natural.

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La directora del festival, Júlia Olmo, ha destacado la trayectoria de Anaya, quien ha participado en campañas de concienciación y en proyectos documentales centrados en la conservación de los ecosistemas marinos, algo que "refleja un compromiso continuado con la sensibilización ambiental".

Anaya recogerá el galardón el 12 de septiembre en el Centro Botín, y ese mismo día se proyectará en el Teatro Casyc el documental 'Las estaciones' ('Les saisons'), de Jacques Perrin y Jacques Cluzaud, narrado en su versión española por la actriz.

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Ganadora del Goya a la mejor actriz por 'La piel que habito', Elena Anaya ha desarrollado una carrera que combina el cine español con producciones internacionales.

El Faro Verde, que forma parte de la apuesta del Festival de Cine de Santander por la defensa del medio ambiente, distinguió el año pasado a Carlos y Javier Bardem y, anteriormente, a los cineastas Joaquín Gutiérrez-Acha y José María Morales, además de organizaciones como Greenpeace, National Geographic España, RTVE y Odisea. EFE

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