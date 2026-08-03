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Julia López se une a Carlota Ciganda en el equipo europeo para la Solheim Cup

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Redacción Deportes, 3 ago (EFE).- La capitana del equipo europeo, Anna Nordqvist, ha anunciado que Leona Maguire, Julia López, Nastasia Nadaud y Mimi Rhodes son las cuatro jugadoras elegidas por ella para completar la plantilla de 12 jugadoras que representarán al Viejo Continente en la Solheim Cup de 2026, que se celebrará en el Bernardus Golf, en los Países Bajos, del 11 al 13 de septiembre.

Las cuatro elegidas se unen a las ocho clasificadas: la inglesa Charley Hull y la alemana Esther Henseleit, que se clasificaron a través de los puntos de la Solheim Cup del LET, así como la inglesa Lottie Woad, el dúo sueco formado por Maja Stark y Linn Grant, la francesa Céline Boutier, la española Carlota Ciganda y la danesa Nanna Koerstz Madsen.

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Tras el Open Británico, en el que el domingo la alemana Esther Henseleit se hizo con una de las plazas de puntos de la Solheim del LET, Nordqvist tuvo que tomar sus decisiones finales sobre quiénes se unirían a las ocho clasificadas automáticas.

Europa intentará recuperar el trofeo en la vigésima edición de esta competición, que Estados Unidos ganó la última vez en su propio terreno.

La irlandesa Leona Maguire es la más experimentada de las elegidas y a ella se unen las debutantes Julia López, la francesa Nastasia Nadaud y la inglesa Mimi Rhodes.

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Será la cuarta participación consecutiva en la Solheim Cup para la irlandesa Maguire, ganadora en el Ladies European Tour (LET), que cuenta con un fenomenal historial en la Solheim Cup, habiendo sumado 8,5 puntos en sus 12 partidos.

Julia López debutará en la Solheim Cup tras haber causado una gran impresión desde que se convirtió en profesional. Esta jugadora de 23 años se encuentra en su primera temporada en el LET y en su segunda en el LPGA Tour.

«¡Es genial! Siento un gran respeto por Anna y confío en sus decisiones. Ahora mismo estoy viviendo un sueño. Esto es lo que sueñas de pequeña: formar parte del equipo y poder vivir esta experiencia rodeada de todo ese público. Estoy en la gloria. Quería llegar hasta aquí y el hecho de haber cumplido este sueño tan rápido es increíble. Estoy muy emocionada", afirma López.

Sobre López, Nordqvist señala: "Julia me ha impresionado mucho desde que se convirtió en profesional. Tiene una personalidad estupenda y es una gran golpeadora, muy apasionada, y aportará mucha energía al equipo europeo".

La francesa Nadaud es otra debutante en la Solheim y ha impresionado en los últimos meses al conseguir su primer título del LET en el Andalucía Costa del Sol Open de España, que cerró la temporada de 2025, antes de obtener su tarjeta para el LPGA Tour y superar el corte en todos los grandes en los que ha participado en 2026.

La inglesa Mimi Rhodes es la última seleccionada y será la cuarta debutante del equipo tras su espectacular temporada de 2025, en la que se alzó con tres victorias en el LET y el título de Novata del Año. EFE

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