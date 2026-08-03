Jueces y fiscales progresistas piden respeto a los derechos humanos en Ceuta

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Madrid, 3 ago (EFE).- Asociaciones de jueces y fiscales progresistas han pedido que la respuesta institucional a la crisis migratoria de Ceuta se articule "sobre el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos y fundamentales", con independencia de la situación administrativa de las personas afectadas "dentro de un contexto de máxima dificultad".

El texto lo firman Juezas y Jueces para la Democracia (JJDD), Unión Progresista de Fiscales (UPF), Asociación Pro Derechos Humanos España (APDHE) y Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL) ante la crisis iniciada el pasado jueves 30 de julio con la entrada masiva de migrantes a Ceuta.

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Las organizaciones firmantes del comunicado reconocen el control de las fronteras como competencia legítima del Estado, al que atribuyen la obligación de "garantizar la seguridad" y de cumplir con la legalidad, pero sin anteponerse al respeto a la vida y la dignidad de las personas: garantías a las que España se ha comprometido ante la comunidad internacional.

Solicitan que las instituciones democráticas "reafirmen su compromiso con la legalidad y la proporcionalidad" ante situaciones como la de una especial presión migratoria, "cualquiera que sea el origen o la situación administrativa de las personas afectadas".

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El comunicado alerta sobre la posibilidad de que estos acontecimientos se conviertan en un pretexto para alimentar discursos de odio, comportamientos xenófobos o llamamientos a la persecución de las personas migrantes que aún permanecen en la ciudad.

Las asociaciones apuntan a la consecución de una política migratoria integral y coordinada en la Unión Europea, con el objetivo de compatibilizar la firmeza del control fronterizo con la protección de los derechos fundamentales, a fin de "evitar que una tragedia humana se transforme en un motivo de fractura social". EFE.

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